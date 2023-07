Comunicazione UFFICIALE al Chelsea: l’Inter si ritira dalla corsa a Lukaku | CM.IT

Il club nerazzurro ha deciso di abbandonare definitivamente la pista che portava al centravanti belga

Dopo il clamoroso ribaltone della scorsa notte, ecco che negli ultimi minuti è arrivata la rottura definitiva tra l’Inter e Romelu Lukaku. Il club nerazzurro non ha infatti gradito la scomparsa improvvisa del centravanti belga e del suo avvocato Sebastien Ledure, ma soprattutto l’esistenza di trattative parallele con altri club rivali come la Juve.

Per questa ragione, l’Inter ha deciso di abbandonare definitivamente la corsa a Romelu Lukaku, comunicando direttamente al Chelsea di non essere più interessata a trattare l’attaccante. Un ritiro ‘ufficiale’ da parte dei nerazzurri nei confronti dell’operazione che portava al belga, complici anche i toni particolarmente accesi che si sono registrati in occasione dell’ultimo contatto avuto tra le parti la scorsa notte. Un colpo di scena che sembrava assolutamente inaspettato sino alla giornata di ieri, soprattutto dopo l’intesa quasi totale che il club nerazzurro stava per raggiungere con il Chelsea alla fine di una lunga e snervante telenovela estiva.