Clamoroso Lukaku, è giallo: cosa è successo con l’avvocato, e la Juve…

La trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter continua ad arricchirsi di colpi di scena. Ecco cosa sta succedendo

La telenovela Lukaku non ha ancora vissuto i suoi titoli di coda. Il possibile ritorno all’Inter dell’attaccante belga sta inevitabilmente monopolizzando le attenzioni mediatiche in questa fase di calciomercato.

I nerazzurri, che si apprestano a definire con il Manchester United la cessione di Onana, hanno intenzione di dirottare i soldi ricavati dall’addio del portiere camerunese su ‘Big Rom’. Dopo i contatti degli ultimi giorni che aveva portato i Blues a respingere la prima offerta dell’Inter da 30 milioni, Marotta ha alzato il pressing e ha già fatto recapitare al Chelsea una nuova offerta da 40 milioni di euro.

Inter, intrigo Lukaku: scende in campo la Juventus

Manca infatti l’ultimo tassello, non banale, per la chiusura definitiva dell’affare Lukaku-Inter. Negli ultimi giorni né il Chelsea né l’Inter riescono più a mettersi in contatto con Sebastien Ledure, il potente agente al quale Big Rom ha delegato una parte non irrilevante della trattativa.

Ledure, tra l’altro, già in altre circostanze ha agito a fari spenti, rendendosi protagonista di dietrofront a sorpresa. Il potente avvocato belga, che solo un anno fa ha ricoperto un ruolo di nevralgica importanza per il Lukaku-back in nerazzurro, si sarebbe sganciato non solo dall’Inter ma anche da Roc Nation.

Il mistero, insomma, si infittisce, anche perché anche la Juventus ha messo sul piatto un’offerta da 40 milioni bonus inclusi, proposta che l’Inter ha pareggiato. Stando così le cose, i nerazzurri temono che il belga possa aver scelto di accasarsi alla Juve, club al quale fu ad un passo soltanto qualche anno fa. Se effettivamente i bianconeri dovessero chiudere per la cessione di Vlahovic, a quel punto dirotterebbero immediatamente i soldi ricavati dall’addio del serbo per strappare il calciatore alla concorrenza, beffando l’Inter. Si prospettano ore molto concitate: l’asse Londra-Milano-Torino è infuocato.