Offerta Inter per Lukaku, no del Chelsea: e la Juve...

Il futuro di Romelu Lukaku continua a tenere banco: il belga è nel mirino dell’Inter ma il Chelsea non vuole fare sconti. Juventus alla finestra

Sono ore caldissime per il futuro di Romelu Lukaku. Ritornato al Chelsea dopo la fine del prestito con l’Inter, l’attaccante belga non ha nascosto la sua volontà di sposare nuovamente la causa nerazzurra. I Blues, però, non hanno alcuna intenzione di fare sconti e chiedono all’Inter uno sforzo importante in termini economici.

Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, infatti, il Chelsea ha rispedito al mittente la prima offerta dei nerazzurri per l’acquisto a titolo definitivo di Big Rom. Sempre più vicini a cedere Onana al Manchester United, i meneghini hanno provato il primo affondo concreto per riportare all’Inter l’attaccante belga. Tentativo, per adesso, non andato a buon fine: i Blues hanno giudicato insufficiente la proposta di Marotta, che è chiamato a riformulare la propria offerta per avvicinarsi alle richieste dei Blues. Il club inglese, dunque, ha detto no ai circa 30 milioni di euro messi sul piatto dall’Inter. Ma non è finita qui.

Come raccolto dalla nostra redazione, ad esempio, l’Al-Hilal non ha abbandonato la pista Lukaku. Nelle scorse settimane, inoltre, il profilo di Lukaku era stato proposto anche alla Juventus nell’ipotesi di un possibile scambio per Vlahovic. Ipotesi immediatamente ‘cestinata’ dalla Juve che preferisce altri profili come David. Ad ogni modo la telenovela Lukaku non è ancora finita e promette interessanti colpi di scena: l’Inter dovrà sudare più del dovuto per riportare a casa il ‘figliol prodigo’.