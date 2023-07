Inter-Lukaku, telefonata di fuoco nella notte. I tifosi: “Ci ha traditi, non esiste più”

Romelu Lukaku calamita l’attenzione del mercato Inter e Juve: toni duri al telefono tra i nerazzurri e Ledure. Intanto lo scaricano sia interisti che juventini

La telenovela Lukaku continua a tenere banco in tutto il calciomercato di Serie A. Il destino del belga condiziona inevitabilmente le strategie di Inter e a questo punto Juventus, con riflessi anche su tutto il resto. Il belga e il suo avvocato Ledure, che ne sta curando le varie trattative, sono rimasti irreperibili per qualche giorno, proprio mentre i nerazzurri trovavano l’accordo con il Chelsea. E con Andre Onana ormai al Manchester United, il ritorno di Big Rom a San Siro sarebbe stata questione di tempo.

Invece in questi giorni Lukaku si è avvicinato anche alla Juventus, che ha pareggiato – forse migliorato nelle condizioni – l’offerta dell’Inter. E ora, a dispetto di tutte le dichiarazioni d’amore, il belga potrebbe prendere la strada del tradimento. Come riporta ‘gazzetta.it’, solo ieri notte si sono riaccese le comunicazioni con il mondo del belga. E con l’Inter “sono volati gli stracci: i toni non sono stati morbidi, anche perché i nerazzurri si sono sentiti pugnalati”. Proprio come i tifosi della Beneamata, che ora di Lukaku non ne vogliono sentire neanche più parlare.

Senza disperare, visto che anche lo scorso anno il classe ’93 c’è stato a mezzo servizio: “Sostituirlo credo sia l’ultimo dei problemi, vai su un profilo più giovane che magari paghi anche meno, perdi qualcosa sull’immediato ma le prospettive future sono migliori. Il brutto sarà vederlo là nel caso, e riconsiderare tutto quello fatto da noi”. “Chi non è convinto di giocare in una squadra è meglio se ne vada altrove. Gli andrebbero anche chiesti i danni”, “Lukaku per me è morto. Ormai è incompatibile col nostro mondo. Delusione totale. Mi sento tradito come tifoso”, “Ormai ha rovinato tutto. Anche se ricompone, come reagirà il resto della squadra e come reagirà Inzaghi? Basta, molliamolo una volta per tutte e cerchiamo velocemente una credibile alternativa”, aggiungono altri interisti.

Lukaku scaricato dai tifosi dell’Inter, ma anche della Juve

C’è anche chi teme le alternative sì, ma il sentimento comune è quello di un ‘tanti saluti’: “Come faremo a giocare a calcio senza Lukaku? Esattamente come abbiamo giocato a calcio senza Bremer, senza Modric, e anni fa senza Ibra, ecc”, “Sarò estremo, ma già dal primo momento in cui ha aperto alla Juventus avrei ben salutato il signor Lukaku. Dovessero chiudere oggi ogni trattativa, sarei ben contento. Guardare altrove, Inter”.

D’altro canto i tifosi della Juve pregustano lo smacco clamoroso ai rivali di sempre, ma va detto che anche tra i bianconeri sono tantissimi a non essere contenti dell’eventuale arrivo del belga. “Io non ce la faccio a tifare una squadra con Lukaku in attacco”, “Se Lukaku arriva a Torino prepariamoci anche al ritorno di Antonio Conte nell’estate 2024″, “Se prendete Lukaku siete la società con meno idee sulla terra. Fate pena, al posto di investire 40 su un giovane prendete un 30enne”. Senza contare che solo pochi mesi fa avveniva allo Stadium l’episodio di razzismo in Coppa Italia con i cori da parte della curva bianconera allo stesso centravanti belga. E ai tifosi dell’Inter non va giù proprio questo: “Vedo che il caro Lukaku ci ha messo poco a perdonare i cori razzisti nei suoi confronti da parte di quelli che saranno i suoi prossimi tifosi. Ibrahimovic almeno non professava parole d’amore. Mercenario, all’Inter non ti vogliamo”. Insomma, in ogni caso il belga – qualunque sarà la sua scelta – rischia di partire parecchio in salita a livello ambientale.

