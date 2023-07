Roma, i dettagli dell’offerta del Fenerbahce per Celik | CM.IT

Zeki Celik è uno dei nomi caldi del mercato della Roma in uscita in queste ore. Svelata l’offerta del Fenerbahce e la volontà del giocatore

Uno di troppo. La rosa della Roma va ancora completata in questa sessione estiva di calciomercato, ma per quanto riguarda il ruolo di esterno destro c’è abbondanza dopo l’arrivo di Kristensen dal Leeds.

La squadra allenata da Mourinho deve provare a cedere uno tra Karsdorp e Zeki Celik in quella zona di campo. Per quanto riguarda quest’ultimo, arrivato un anno fa dal Lille, ieri sono circolate voci di un interessamento da parte del Fenerbahce che vorrebbe riportarlo in patria. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club di Istanbul ha proposto l’acquisto del terzino destro turco classe 1997 con la formula del prestito oneroso con diritto – che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni – di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 7 milioni di euro spesi dalla Roma per portarlo in Italia. Dal canto suo, Celik non disdegnerebbe un ritorno in Turchia da dove manca dal 2018 dopo le esperienze da giovane con le maglie di Bursaspor e Istanbulspor.