“Ha detto no”: Bonucci allenatore, riparte dalla Nazionale

L’ex capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, è fuori dal progetto. Niente ipotesi estere, attenzione alle voci sul futuro

Non accennano a placarsi le voci sul futuro di Leonardo Bonucci. Messo alla porta dal nuovo responsabile del comparto sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, in accordo con l’allenatore Massimiliano Allegri, l’ex capitano ha detto a più riprese di voler ribaltare la situazione.

Forte di un contratto molto oneroso, valido fino al 30 giugno 2024, Bonucci, nel frattempo, viene accostato a diversi club, della Serie A e non solo. È il caso della Lazio di Maurizio Sarri e della Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma nella giornata di ieri il suo agente, Alessandro Lucci, ci ha tenuto a rispedire al mittente tutte le voci, ribadendo la volontà del suo assistito: “Sento tante fantasie di mercato su di lui, la sua volontà è quella di rimanere alla Juventus“, le sue parole rilasciate all’agenzia di stampa ‘Ansa’.

Posizionamenti e schermaglie classiche, ma la situazione andrà risolta e, sperano tutte le parti in causa, nel più breve tempo possibile. Bonucci ha nella sua testa l’idea di partecipare alla prossima edizione degli Europei, in programma dal 14 giugno al 14 luglio del 2024 in Germania. Gli azzurri di Roberto Mancini dovranno difendere il titolo conquistato tre anni prima a Wembley contro l’Inghilterra e Bonucci vuole esserci ancora, da protagonista.

Bonucci vuole restare in Italia. Nel futuro, la panchina della Nazionale

Accostato al Newcastle in Premier League, alla Major League Soccer e alla Sampdoria dell’amico Andrea Pirlo, oltre a Lazio e Fiorentina come detto prima, Leonardo Bonucci sembra avere le idee chiare. Almeno a sentire le parole del giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’: “Bonucci-Los Angeles, Lucci ha mosso qualcosa lì. Ma Bonucci vuole rimanere in Italia. Ha detto no alla seconda offerta araba, mentre la Sampdoria è molto sullo sfondo. Vorrebbe poi fare l’allenatore, magari lo vedremo subito sulla panchina dell’Italia U19“. La selezione azzurra è fresca di conquista dell’Europeo di categoria, ma il commissario tecnico Alberto Bollini potrebbe prendere la guida dell’Under 21, dopo l’addio di Paolo Nicolato. E il posto rimarrebbe, così, vacante. Staremo a vedere.