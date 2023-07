E’ finita con la Juve: Bonucci va fuori rosa

Il giocatore non rientra più nei piani della squadra bianconera: in serata è arrivata la decisione clamorosa

Decisione incredibile destinata a fare discutere, che chiuderà un rapporto più che decennale con la Juventus.

In serata, il club bianconero ha messo fuori rosa Leonardo Bonucci. Il difensore italiano è dunque destinato, inevitabilmente, a dover cambiare aria. Il calciatore, raggiunto in Toscana da Giuntoli e Manna, è stato così messo alla porta: impossibile per l’ex Bari continuare la propria avventura calcistica. La voglia di raggiungere l’Europeo 2024 con la Nazionale italiana non lascia alternative a Bonucci, che è dunque costretto a fare le valigie.

Juventus-Bonucci, separati in casa

Il 37enne di Viterbo, con un contratto in scadenza fra meno di un anno, è atteso lunedì alla Continassa, ma niente allenamenti con il resto dei compagni e chiaramente nessuna tournée negli Stati Uniti.

L’azzurro sarà in campo, dunque, insieme agli altri calciatori, che sono destinati a salutare, come McKennie. Ora Bonucci e il suo agente dovranno capire dove poter proseguire la propria avventura calcistica. A Torino non c’è più spazio e serve una squadra che gli dia la possibilità di giocare con continuità. E’ possibile che ci sia ancora la Serie A, ma un’esperienza all’estero non è certo da escludere.