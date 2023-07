Miretti via in prestito, l’annuncio del centrocampista bianconero

Futuro in bilico anche per Miretti dopo il rinnovo con la Juventus. L’annuncio del centrocampista sul possibile prestito

Fresco di rinnovo fino al 2027, Fabio Miretti potrebbe comunque lasciare la Juve in prestito in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista bianconero è ambito da diversi club di Serie A.

“Il rinnovo fino al 2027 per me ha un forte significato perché è la prosecuzione di un percorso che dura da tanti anni. Quando si prolunga il contratto con la Juventus con una maglia così importante è sempre motivo di orgoglio. E una bella soddisfazione”. Lo ha dichiarato il giocatore ai microfoni di ‘Tuttosport’, commentando il recente rinnovo.

Il futuro, però, è ancora da scrivere: “Adesso non si può dire con certezza: c’è ancora la tournée, abbiamo due partite negli Stati Uniti e pensiamo a quello. Poi quando si tornerà dall’America, io e la società decideremo quale sarà il percorso migliore per questa stagione. Lo vedremo dunque dopo la tournée: sono tranquillo. L’interesse di alcune squadre c’è stato, in effetti. Però come ho detto si vedrà ad agosto…”. La Salernitana di Paulo Sousa è in forte pressing.