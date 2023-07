Colpo di scena: Marotta telefona a Dybala per portarlo all’Inter

A dodici medi di distanza, l’Ad nerazzurro Marotta riprova l’affondo per Dybala: l’Inter è a caccia di una punta dopo il tradimento di Lukaku

A lungo inseguito la scorsa estate, sedotto e abbandonato prima della virata per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku.

Paulo Dybala torna nuovamente nei pensieri di Beppe Marotta, che già dodici mesi fa aveva a lungo corteggiato il fantasista argentino che si era liberato a parametro zero dopo il fragoroso addio alla Juventus. L’Inter poi ha deciso di puntare sul Lukaku bis ascoltando anche Inzaghi, lasciando spazio all’offensiva della Roma per la ‘Joya’ con José Mourinho primo sponsor dell’attuale numero 21 giallorosso. Lo ‘Special One’ non vuole assolutamente privarsi del giocatore, che allo stesso tempo non ha nessuna intenzione di lasciare la Capitale dopo una sola stagione. Marotta però ha provato nuovamente a sondare il terreno per Dybala, complice il tradimento di Lukaku che tratta con la Juve per ritornare in Serie A.

Calciomercato Inter, Marotta ci riprova per Dybala: muro Roma

L’Ad nerazzurro (che nel 2015 aveva portato l’argentino dal Palermo alla Juventus) come scrive il ‘Corriere della Sera’ ha contattato l’entourage del campione del mondo albiceleste per annotare la fattibilità dell’operazione e i margini per un’eventuale trattativa con la Roma.

Possibilità praticamente nulle considerando che l’ultima parola sul futuro di Dybala spetta alla società giallorossa, nonostante la doppia clausola rescissoria per l’Italia e l’estero inserita nel contratto del classe ’93 ex Juve. Il GM Pinto e Mourinho non vogliono privarsi del loro pezzo pregiato, con la Roma che ripartirà dalla ‘Joya’ per provare nuovamente l’assalto per un posto in Champions League. Dybala resterà il trascinatore dei capitolini, anche se il discorso rinnovo verrà rimandato più avanti dopo i contatti nelle scorse ore tra gli agenti e Pinto. La Roma si tiene stretta Dybala e intanto l’Inter accelera per Balogun – con Morata e Beto tra le alternative – per riempire il vuoto lasciato da Lukaku nell’attacco di Simone Inzaghi.