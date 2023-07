Svolta UFFICIALE per il Milan: un altro extracomunitario dopo Chukwueze

Le ultime sul mercato rossonero che fa i conti con delle piacevoli sorprese. Il Diavolo adesso può mettere le mani su un altro extracomunitario

Corre veloce il calciomercato del Milan. I rossoneri dopo la cessione di Sandro Tonali, hanno piazzato ben sei colpi: sono così arrivati Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor.

Stefano Pioli può davvero sorridere per una rosa quasi al completo, manca chiaramente l’ufficialità di Samuel Chukwueze, attesa in giornata dopo lo sbarco a Milano, e qualche ritocco. Sì perché il Milan vuole fare le cose per bene e dopo aver ceduto gli esuberi proverà a mettere a disposizione del tecnico di Parma anche un vice Theo Hernandez e magari un paio di centrocampisti, oltre che un altro attaccante. Il primo obiettivo, nonostante le resistenze del Valencia continua ad essere Musah, ma attenzione alle ultime novità che arrivano direttamente dalla Federazione, che possono cambiare il mercato rossonero.

Come scritto in mattinata, infatti, i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono stati equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024.

Il Milan dunque può sorridere, avendo in rosa ben due giocatori inglesi (Tomori e Loftus-Cheek) e uno svizzero (Okafor). E’ così Chukwueze ad andare ad occupare il primo slot da extracomunitario e ce ne sarebbe, dunque, un altro da poter utilizzare.

In questi giorni vi abbiamo sempre parlato di un Milan ‘costretto’ a rinunciare a Kamada, per dare priorità al nigeriano, il vero grande obiettivo del Diavolo. L’acquisto dell’esterno sembrava chiudere definitivamente le porte al giapponese, che nel frattempo ha flirtato con l’Inter, ma anche con il Napoli e soprattutto con la Lazio.

Calciomercato Milan, Taremi torna in corsa: ecco cosa serve

Ora tutto è cambiato e in linea teorica ci sarebbe modo di approdare in rossonero, sua prima scelta. Pioli aveva approvato il suo acquisto, e con l’uscita di Adli potrebbe tornare di moda. Oggi però le priorità sono altre e il giapponese continua davvero ad essere lontano.

Resta sullo sfondo, invece, un altro extracomunitario, quel Taremi, individuato come vice Olivier Giroud. In realtà, il Milan nel frattempo ha messo le mani su Okafor, che può fare la punta, con caratteristiche diverse, ma anche il vice Leao. Anche in questo caso, appare una questione di incastri e di cessioni. Se dovessero andar via, come auspicato dal Milan, Rebic, Origi, Messias e magari uno tra Saelemakers e De Ketelaere, un nuovo acquisto potrebbe davvero diventare possibile. Un acquisto che può essere extracomunitario