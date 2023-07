Cambia il calciomercato in Serie A: svolta inglese UFFICIALE

Svolta sul mercato: la Serie A potrà acquistare giocatori inglesi e svizzeri, equiparandoli a quelli comunitari. Il punto

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ora è arrivata anche l’ufficialità. Un’ufficialità, destinata a cambiare il calciomercato di tante squadre:

come si può leggere in un comunicato pubblicato sul sito della FIGC, i calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono stati equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024.

A sorridere è soprattutto il Milan, che non dovrà tesserare come extracomunitario Ruben Loftus-Cheek. Di fatto sarà, dunque, Samuel Chukwueze il primo giocatore ad occupare lo slot da non comunitario, dando la possibilità di mettere le mani su un altro extra. Buone notizie anche per la Lazio che può acquistare Zakharyan, centrocampista russo della Dinamo Mosca, e allo stesso tempo chiudere per Hudson-Odoi.