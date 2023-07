Agente Onana sull’addio all’Inter: “Lo volevano in tre” | ESCLUSIVO

Parla Albert Botines, il procuratore del portiere del Manchester United. Le sue parole in esclusiva a Calciomercato.it

La grandissima stagione di André Onana con la maglia dell’Inter non è certo passata inosservata.

Il numero uno del Camerun, dopo aver cominciato in panchina, ha tolto il posto ad Handanovic, diventando protagonista dell’annata della squadra nerazzurra, che si è conclusa con una finale di Champions League, persa contro il Manchester City. L’Inter ha conquistato Istanbul, infatti, anche grazie alle sue parate.

Parate, che chiaramente hanno fatto il giro del mondo, stregando diversi club inglesi. Per l’Inter così è stato inevitabile la sua cessione. Con il Manchester United, chiamato a sostituire De Gea, non è stato complicato trovare un accordo: per i nerazzurri un assegno da ben 55 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ma i Red Devils non erano l’unica squadra sulle tracce di Onana.

Calciomercato Inter, agente Onana: “Chelsea e Tottenham su Onana”

E’ il suo agente, Albert Botines, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, a confermarlo, senza troppi giri di parole:

“Tutto è iniziato già qualche mese fa – esordisce il procuratore -. Verso aprile molti si sono informati sul giocatore. Il Tottenham ha chiesto informazioni, il Chelsea ha avuto un interesse molto forte. Ci sono state riunioni a Londra e anche il Chelsea si era riunito con l’Inter, ma la figura di ten Hag è stata chiave. Non vediamo l’ora di affrontare grandi allenatori come Guardiola e di provare a vincere titoli con il Manchester United. Abbiamo una grande voglia di spaccare”.