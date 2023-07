Napoli, offerta triennale: Tetê ha detto sì | ESCLUSIVO

In attesa di conoscere il futuro di Matteo Politano e Hirving Lozano, il Napoli si cautela con il gradimento di Tetê dello Shakhtar

Impegnata nella ricerca dell’erede di Kim Min-Jae, la dirigenza del Napoli non perde di vista anche gli altri temi caldi del calciomercato. Con la situazione di Hirving Lozano e Matteo Politano ancora in divenire, il club azzurro continua a guardarsi attorno per il ruolo di attaccante esterno.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle score ore è stato offerto un contratto triennale a Tetê. Reduce dall’esperienza in prestito al Leicester, il 23enne mancino ha già dato il gradimento al trasferimento in Campania, che può avvenire a titolo gratuito dopo il ritorno allo Shakhtar. In scadenza a dicembre 2023, l’ex Lione poteva liberarsi gratis sfruttando la proroga della legge della Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi, come già successo per Manor Salomon, trasferitosi al Tottenham.