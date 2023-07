Trubin-Inter, strada in salita: annuncio UFFICIALE

L’ultima mossa realizzata dallo Shakhtar Donetsk complica ulteriormente i piani del club nerazzurro

Nuova frenata al mercato dell’Inter dopo l’ultimo annuncio ufficiale dello Shakhtar Donetsk. Il club ucraino, dopo aver respinto i primi sondaggi formulati dai nerazzurri per il giovane Anatolij Trubin, ha deciso di lanciare un ulteriore messaggio per ribadire la propria posizione.

Lo Shakhtar ha infatti annunciato pubblicamente di aver affidato a Trubin la maglia numero 1 del proprio organico. Il portiere classe 2001, in scadenza di contratto nel giugno 2024, aveva indossato sino alla scorsa stagione la maglia 81. Nonostante la voglia palesata dal ragazzo a più riprese sui social di voler accettare la corte serrata dell’Inter e di non voler prolungare ulteriormente il suo accordo con il club ucraino oltre la scadenza del prossimo anno, al momento non è in corso una trattativa avanzata per la sua cessione.

Qualora la strada per Trubin si complicasse definitivamente, l’Inter dovrebbe a quel punto virare su altri obiettivi. Ad oggi, però, va ricordato che tra i pali il primo nome rimane quello di Yann Sommer. Come raccontato dalla nostra redazione, nelle scorse ore si è registrato un avvicinamento con il Bayern Monaco per il trasferimento dello svizzero. Operazione che il club nerazzurro vorrebbe chiudere nel minor tempo possibile per un affare da circa 4,5 milioni di euro.