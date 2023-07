Inter-Juventus, la richiesta è alta: fase di stallo sul mercato | CM.IT

Inter e Juventus si contendono uno stesso obiettivo in vista della prossima stagione, ma la richiesta per il cartellino è alta

Impegnate nelle rispettive tournée in Giappone e negli Stati Uniti, Inter e Juventus sono concentrate anche sul calciomercato. Gli uomini che si occupano delle trattativa, lavorano alacremente per cercare di consegnare a Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti.

L’allenatore nerazzurro, dopo la cessione di André Onana al Manchester United, aspetta con ansia l’arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco, per il quale sono stati fatti passi in avanti. Nello stesso tempo, dopo il burrascoso addio a Romelu Lukaku, anche a ‘causa’ del flirt del belga con la Juventus, si attende anche un centravanti. Di contro, il trainer bianconero, sta mettendo all’opera subito l’unico acquisto, quel Timothy Weah arrivato dal Lille e che così bene ha fatto nella prima uscita stagionale in America contro il Milan di Stefano Pioli.

Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile della parte sportiva della Juve, ha bisogno di sfoltire la rosa prima di poter operare in entrata. In lista di sbarco ci sono Denis Zakaria, Weston McKennie, Leonardo Bonucci e attenzione alla situazione che riguarda Paul Pogba, nel mirino dei club sauditi e americani. Ma non sono i soli. E, come detto, in entrata quello di Lukaku è un nome caldo, in caso di addio di Dusan Vlahovic, nel mirino del Paris Saint-Germain e del Bayern Monaco, anche se non rappresenta la prima scelta. Ma Inter e Juve sono segnalate sulle tracce di un giocatore molto interessante per la fascia destra, anche se non solo le sole.

Inter e Juventus, lo Spezia spara alto per Holm: ecco la richiesta

Emil Holm, nonostante la retrocessione dello Spezia, alla sua prima stagione in Serie A ha messo in mostra tutte le sue qualità. Venti le presenze collezionate, con un gol realizzato, da padrone della fascia destra. Con i liguri in serie cadetta, il futuro di Holm sembra essere lontano, ma lo Spezia non ci sta a privarsene così facilmente e detta le condizioni. Già rifiutata una proposta dell’Atalanta, prestito con diritto di riscatto per un totale di 7 milioni, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la richiesta è di 10 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. Per ora, la posizione dello Spezia non cambia, mentre l’Inter, visto l’ingaggio di Juan Cuadrado, è coperta nel ruolo e osserva da lontano la situazione. Attenzione anche alla pista Brighton di De Zerbi, che certamente non avrebbe problemi ad accontentare le richieste spezzine. La Juve, di contro, è decisamente interessata, ma, come detto, deve realizzare alcune uscite per poter affondare il colpo. Situazione, dunque, da monitorare. Vi terremo aggiornati.