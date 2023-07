Holm, la Premier League non affonda: Inter in vantaggio sulla Juventus | CM.IT

Le ultime di Calciomercato.it su Emil Holm: per l’esterno corsa aperta tra Inter e Juventus, con i nerazzurri leggermente avanti

Il mercato corre anche sulle fasce e uno dei profili più caldi in queste settimane è quello di Emil Holm. Lo svedese, 23 anni, si è messo in luce con la maglia dello Spezia nella scorsa stagione (un gol e due assist in 23 presenze) e adesso rappresenta una delle principali occasioni di mercato. Con tante pretendenti che bussano alla porta dei liguri, soprattutto italiane.

Non è un mistero che il classe 2000 piaccia tanto, e da tempo, alla Juventus, che deve trovare un laterale destro che raccolga l’eredità di Cuadrado. Ma c’è anche l’Inter, che deve rimpiazzare Bellanova e dare una alternativa credibile a Dumfries. E in questa fase, stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, proprio i nerazzurri sarebbero in lieve vantaggio, ma i bianconeri sono ancora in piena corsa e il duello si annuncia piuttosto serrato.

Inter e Juventus avvantaggiate, al momento, dal fatto che dalla Premier League non siano arrivate mosse ufficiali. Né da parte del West Ham, né da parte del Brighton di Roberto De Zerbi, che attualmente restano a guardare.