“E’ stata una pugnalata”, attacco frontale a Lukaku

Non si placano le polemiche per il ‘caso’ Lukaku, dall’ambiente Inter arriva una frecciata all’attaccante belga

Dopo il dietrofront di Lukaku, l’Inter ha voltato pagina e sta cercando altri attaccanti sul mercato. Ma rimane nell’ambiente nerazzurro amarezza e un certo fastidio per il comportamento del giocatore, dopo che il club si era speso per provare a riprenderlo ancora una volta.

Molto dure, sulla ‘Gazzetta dello Sport’, le parole di Marco Materazzi. Dal Giappone, dove l’Inter si trova in tour, l’ex difensore va all’attacco nei confronti del centravanti: “L’Inter ha fatto di tutto per Lukaku per tre volte, vorrei che chiarisse comportandosi da signore come Onana. Società, tifosi e compagni meritano rispetto, parlare sarebbe la cosa più giusta da fare. Andare via in questo modo è stata una pugnalata. E non si era mai visto uno andare via dopo uno scudetto perché aveva il sogno del Chelsea“.