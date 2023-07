Incontro a Milano: la Juventus lo porta via all’Inter | CM.IT

Derby d’Italia sul mercato: la Juve sfida l’Inter, la situazione dopo il summit delle scorse ore a Milano

Il Monza è tornato in città dopo il ritiro precampionato a Ponte di Legno e lavora in questa fase del mercato soprattutto alle uscite.

Indubbiamente è Carlos Augusto il pezzo pregiato della rosa di Raffaele Palladino, considerando anche l’ottimo campionato (6 gol e cinque assist a referto) disputato dal brasiliano nell’ultima stagione. L’ex Corinthians si è contraddistinto come uno dei migliori esterni del torneo e ha attirato inevitabilmente anche l’interesse delle big italiane. Inter e Juventus su tutte, da un po’ di tempo a questa parte sulle tracce del mancino classe ’99. Carlos Augusto è pronto al grande salto, come confermato di recente anche da Galliani e Palladino. Il Ceo brianzolo valuta almeno 15 milioni di euro il suo gioiello, in scadenza contrattuale solamente tra un anno con la società che fa capo a Fininvest. Mercoledì pomeriggio in centro a Milano – come raccolto da Calciomercato.it – c’è stato un summit tra l’agente del giocatore Riso e il Dt del Monza Modesto dove si è fatto il punto anche sul futuro del numero 30 biancorosso.

Calciomercato Inter, scatto Juve per Carlos Augusto

L’Inter per far posto a Carlos Augusto deve liberare lo slot dietro Dimarco piazzando Gosens e al momento non si registrano passi significativi sull’eventuale cessione del tedesco.

I nerazzurri inoltre (vedi portiere e attaccante) hanno adesso altre priorità e non possono affondare il colpo. Chi si è mossa con più convinzione nelle ultime settimane è invece la Juventus, che ha intensificando il pressing sul 24enne laterale. Il profilo di Carlos Augusto trova ampi consensi alla Continassa e intriga anche Massimiliano Allegri vista inoltre la duttilità del brasiliano. La Juve, a differenza dell’Inter, avrebbe meno problemi a far spazio al giocatore verdeoro liberando una casella a sinistra con la partenza di uno tra Cambiaso e Iling-Junior. Alle due grandi di Serie A si aggiunge anche l’interesse di alcune compagini dalla Premier League per l’esterno di Palladino. Galliani e il Monza non incasseranno l’intero assegno della possibile cessione di Carlos Augusto: una percentuale della rivendita spetterà infatti al Corinthians, che tre anni fa aveva incamerato 4 milioni dopo l’operazione con la società brianzola.