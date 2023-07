Offerta dalla Germania per Gosens: ore di riflessione in casa Inter | CM.IT 

Il club nerazzurro ha già mostrato in passato la propria disponibilità a trattare la cessione dell’esterno tedesco

Nel momento più complicato del mercato interista, legato alla clamorosa rottura definitiva arrivata nelle scorse ore con Romelu Lukaku e con il suo avvocato, il club nerazzurro si ritrova a dover riprogrammare buona parte delle sue strategie sul mercato. In attesa di ufficializzare la cessione di Onana al Manchester United, torna a scaldarsi un’altra pista in uscita.

Dopo avervi raccontato nei giorni scorsi dell’interesse avanzato da parte di Union Berlino, Wolfsburg e Bournemouth nei confronti di Robin Gosens, ecco che dalla Germania è stata presentata una prima proposta ufficiale all’Inter per la cessione dell’ex Atalanta. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il Wolfsburg ha infatti recapitato ai nerazzurri un’offerta per il prestito dell’esterno tedesco con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni per un totale di 14,5 milioni di euro. Sia Union Berlino che Bournemouth, invece, rimangono al momento sullo sfondo.

Una somma che si avvicina alla richiesta minima di 15 milioni di euro formulata dall’Inter per lasciare andare Gosens e che ha portato il club nerazzurro ad una profonda riflessione prima di dare una risposta ai tedeschi. Va infatti ricordato che, in una prima fase del mercato, era stata fissata una valutazione da circa 20 milioni di euro al cartellino del calciatore, poi rivista al ribasso da parte degli stessi dirigenti interisti.

Calciomercato Inter, riflessioni in corso sul futuro di Gosens

Dal suo arrivo all’Inter, Gosens – anche per ragioni fisiche – non è mai riuscito a trovare quella continuità che si sarebbe aspettato dal trasferimento a Milano.

Complice l’esplosione di Federico Dimarco a sinistra dell’ultima stagione, l’esterno tedesco si è dovuto accontentare del ruolo di alternativa che Inzaghi gli ha ritagliato all’interno della rosa. Lo stesso allenatore, in occasione della conferenza stampa di inizio stagione dello scorso mercoledì, ha parlato del calciatore, tenendo aperto qualsiasi scenario sul mercato. Qualora dovesse decollare la trattativa con il Wolfsburg, nei radar dell’Inter ecco che potrebbe tornare di moda Carlos Augusto, obiettivo molto forte dei nerazzurri dopo l’exploit della prima annata in Serie A con la maglia del Monza.