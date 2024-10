Grave episodio all’intervallo: la partita è stata sospesa

Decisione presa dall’arbitro dopo un atto violento. L’annuncio del club che ufficializza la sospensione dell’incontro

È incredibile, ma non ci sorprende più di tanto, quello che è successo in campo. Anzi, per la precisione al rientro negli spogliatoi. Si tratta di un atto gravissimo che ha portato a una decisione pressoché inevitabile, vale a dire la sospensione della partita.

Il calcio dilettantistico calabrese è ‘scosso’ per quanto accaduto nel match di Prima Categoria tra Real Fabriziese e Promosport Lamezia, incontro valevole per la quarta giornata del Girone C sospeso al termine del primo tempo, con gli ospiti in vantaggio con un netto 3-0.

I primi 45′ si sono disputati su un campo pessimo causa maltempo, ma l’aspetto metereologico c’entra nulla, per non dire niente con la decisione di interrompere la partita dominata sul piano del gioco dal Lamezia. Al duplice fischio la Real Fabriziese non solo era sotto di tre gol, ma anche in inferiorità numerica per via della doppia espulsione. Ecco spiegati gli animi più che concitati dei padroni di casa, calciatori e non.

La tensione dopo il fischio del primo tempo era altissima, come raccontano le cronache locali una persona – al momento non identificata – avrebbe aggredito l’arbitro Giovanni Zirilli di Reggio Calabria, il quale ha poi deciso, di conseguenza, di sospendere la gara nonostante i tentativi di far riprendere il match da alcuni addetti ai lavori.

Partita sospesa, Promosport Lamezia: “Attendiamo fiduciosi la decisione del Giudice sportivo”

La stessa ASD Promosport Lamezia, sulla propria pagina Facebook, ha ufficializzato il motivo della sospesione dell’incontro con la Real Fabriziese.

“Grande prestazione della Promosport nella quarta giornata di campionato – l’incipit del post Facebook del club calabrese – I nostri ragazzi hanno iniziato alla grande, passando in vantaggio dopo appena 50 secondi grazie a un gol di Mercurio. Un’autorete propiziata da Marrello ha permesso alla squadra di raddoppiare poco dopo. Al 12′ minuto, è nuovamente Mercurio che porta il risultato sul 3-0, siglando una splendida doppietta. In seguito, nel primo tempo, i padroni di casa hanno subito due espulsioni.

La partita è stata poi sospesa al termine della prima frazione di gioco, decisa dal direttore di gare, in seguito all’aggressione avvenuta negli spogliatoi. Attendiamo fiduciosi la decisione del giudice sportivo”, conclude la Promosport Lamezia.

Adesso va capito cosa metterà, o cosa ha già messo a referto lo stesso arbitro. Le sue parole saranno fondamentali per la decisione del Giudice sportivo.