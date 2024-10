Inzaghi: “Problematiche da risolvere”. E Bisseck gli lancia un ‘messaggio’

Le parole di Inzaghi e Bisseck nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League tra Young Boys e Inter

“Non c’è il pericolo di pensare alla Juventus, andiamo di partita in partita”. Così Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Young Boys: “Bisogna fare attenzione ai nostri avversari – ha aggiunto il tecnico dell’Inter in conferenza stampa – Hanno avuto qualche problema all’inizio, però domenica hanno battuto il Lucerna”.

Inzaghi in Svizzera col centrocampo decimato. Fuori Calhanoglu e fuori Asllani, così domani potrebbe giocare dal 1′ Piotr Zielinski, al rientro da problema muscolare: “Le rotazioni a metà campo sono limitate – ha sottolineato – Per Zielinski ci sono buone sensazioni, però devo fare valutazioni dall’allenamento di oggi. Uno tra lui e Barella giocherà play”.

Al ‘Wankdorf’ si giocherà sul sintetico: “Cosa cambia? Chiaramente non sarà la stessa cosa. Abbiamo deciso di cambiare abitudini cercando di abituarci al campo in un’ora”. Tornando alla possibile formazione, il turnover di Inzaghi potrebbe permettere a Bastoni e Dimarco di riposare domani in vista del derby d’Italia: “Sto valutando entrambi”.

Sulla vittoria con la Roma di domenica sera: “Ci siamo presi i tre punti giocando in condizioni difficili, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Vincere sempre con 3-4 gol di scarto è difficile, la Roma è una squadra di qualità. Mi sono preso un successo importante che deve farci proseguire nella striscia di sette partite in 20 giorni, pur avendo problematiche da risolvere il più in fretta possibile”.

Considerate le assenze, Inzaghi ha convocato anche due talenti della Primavera, Berenbruch e Aidoo: “Hanno meritato di essere qui. Se lanciare un ragazzo della Primavera è il mio prossimo step? Devono metterci del loro. Io e mio fratello abbiamo fatto la gavetta in Serie C prima di giocare in Serie A, i ragazzi devono fare così”.

In conclusione Inzaghi ha elogiato Sommer, grande atteso domani: “Di lui posso parlare solo che bene, è un grandissimo portiere che ho voluto fortemente ma anche un grandissimo uomo che cerca sempre di aiutare i compagni”.

Young Boys-Inter, Bisseck vicino a Inzaghi: “Mi aspetto di giocare un po’ di più”

In conferenza con Inzaghi c’era anche Bisseck. E proprio al tecnico il difensore tedesco ha lanciato un ‘messaggio’ forte e chiaro a proposito del suo dualismo con Pavard: “Se penso di aver colmato il distacco con lui? Non è facile, lui è un grande giocatore anche se penso di aver alzato il mio livello. Poi è il mister che decide, ora però mi aspetto di giocare un po’ di più”.

Bisseck ha riservato belle parole per il suo pari ruolo Palacios, rimasto a Milano perché out dalla lista Champions e che finora non è stato utilizzato nemmeno in campionato: “So che per lui non è facile, gli ho consigliato di guardare molto quello che fanno i compagni in allenamento. È un ragazzo intelligente, penso che prima o poi avrà il suo spazio”.