DIRETTA Champions League, Milan-Club Brugge: le formazioni UFFICIALI | LIVE

Dopo il ritorno in campo per la Serie A, ecco scendere in campo le squadra italiane per la Champions League: apre Milan-Club Brugge

La sofferta vittoria contro l’Udinese nell’ottava giornata del campionato di Serie A è un buon viatico per il Milan, a caccia dei primi tre punti nella nuova edizione della Champions League: avversario di giornata è il Club Brugge.

I rossoneri, guidati in panchina da Paulo Fonseca, hanno, infatti, perso i primi due confronti europei contro il Liverpool di Arne Slot all’esordio e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, quest’ultima sconfitta patita lontano dalle mura amiche. E la sfida di quest’oggi sarà anche utile in ottica calciomercato visto che tra le fila della squadra rivale milita un calciatore finito nel mirino dei meneghini: Maxim De Cuyper, esterno sinistro che potrebbe rimpiazzare Theo Hernandez qualora le trattative per il prolungamento di contratto, in scadenza nel giugno del 2026, non andassero a buon fine.

Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Nicky Hayen, arriva a questo appuntamento dopo la vittoria esterna contro il Westerlo in Jupiler League e la vittoria, sempre in trasferta, contro lo Sturm Graz nella seconda giornata di questa competizione europea. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-CLUB BRUGGE

MILAN (4-3-3): Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Morata, Leao. All. Fonseca

CLUB BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Ordóñez, Mechele, Seys; Talbi, Vanaken, Jashari, Onyedika, De Cuyper; Jutglà, Tzolīs. All. Hayen

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)

CLASSIFICA: Borussia Dortmund, Brest, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa e Juventus 6 punti; Manchester City, Inter, Sparta Praga, Atalanta, Sporting, Arsenal e Monaco 4; Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid, Lille, Psg, Celtic, Club Brugge, Feyenoord, e Atletico Madrid 3; PSV, Stoccarda, Bologna, Shakhtar e Dinamo Zagabria 1; Lipsia, Girona, Sturm Graz, Milan, Stella Rossa, Salisburgo, Slovan Bratislava e Young Boys 0