Decisione presa: Theo Hernandez alla Juve, la rivelazione in diretta

Theo Hernandez è un ‘caso’. Con il Milan non c’è ancora accordo per il rinnovo: “Red Bird non vuole pagare troppo i giocatori”

Nel programma ‘Juve Zone’ in onda sul canale youtube di Calciomercato.it, si è parlato anche del futuro di Theo Hernandez e delle indiscrezioni che lo danno nel mirino della Juventus vista la sua precaria situazione contrattuale con il Milan.

Intervenuto nella diretta, Fabio Ravezzani ha dato pressoché zero chance ai bianconeri di mettere le mani sul cartellino del terzino francese: “Stenterebbe a riconoscersi nella Juve“. Per il direttore di ‘Telelombardia’, Hernandez punta a lasciare Milano per approdare in un top club europeo: “Non si riconosce più nel Milan attuale, quindi credo che lui quando andrà via. Data anche un po’ la sua presunzione, che non è solo presunzione perché comunque è un giocatore che quando ha voglia fa la differenza, pensi di andare in squadre tipo Paris Saint-Germain, Real Madrid che era la sua vera ambizione. Oppure al Bayern Monaco“.

“Mi pare che tutte le altre italiane non siano sufficientemente attrezzate per le attese che ha Theo Hernandez per ospitarlo in un prossimo futuro – sottolinea Ravezzani, molto critico nei confronti di Cardinale – Il suo Milan è un club che vuole stare in una zona medio alta della classifica. Certo, poi lui ogni tanto dice ‘Io voglio vincere al tutto’, ma questo lo dice anche il presidente del Fanfulla…

‘Caso’ Theo Hernandez, Ravezzani: “Ritiene che questo Milan non abbia obiettivi ambiziosi”

“Il discorso di Theo Hernandez, secondo me, è quello di un calciatore di 27 anni che ritiene di avere diritto a recitare su un palcoscenico più importante”, dice Ravezzani tornando sulla volontà del transalpino di lasciare il Milan.

Theo Hernandez vorrebbe dire addio al Milan perché insoddisfatto del suo ingaggio attuale, circa 4 milioni netti, e perché, come evidenzia Ravezzani, “ritiene che il club non abbia obiettivi sufficientemente ambiziosi“.

“È evidente che il Milan di RedBird è una società che non vuole pagare troppo i giocatori – sostiene Ravezzani in conclusione – che vuole avere i conti in ordine, che non vuole investire più di tanto sulla squadra preferendo una gestione in modo da essere sempre nei primi quattro posti per partecipare alla Champions League”.