L’Imperatore che ha stregato Juve e Inter: la richiesta di Galliani | CM.IT

Juventus e Inter restano vigili sulla situazione di Carlos Augusto, rivelazione del Monza di Palladino. Gli scenari sul futuro del laterale brasiliano

E’ il “top player del Monza” e non solo per bocca di Raffaele Palladino. Carlos Augusto è uno dei beniamini del pubblico biancorosso, ribattezzato l”Imperatore’ in Brianza e non solo per meri riferimenti storici.

Il laterale brasiliano ara la fascia come pochi in Italia ed è stato uno dei protagonisti assoluti della splendida cavalcata della matricola terribile, nel primo e storico campionato di Serie A della società del duo Berlusconi-Galliani. Il Monza ha fatto la voce grossa nel massimo torneo, conquistando con ampio margine la salvezza e tenendo vivo il sogno europeo per larghi tratti della stagione. Tanti giocatori in evidenza nell’undici della rivelazione Palladino, tra i quali spicca ovviamente il mancino classe ’99 che si era già messo in grande evidenza nel biennio in cadetteria. Rendimento altissimo ma non solo per l’ex Corinthians, anche i numeri sottoporta non mentono: 6 reti a referto, oltre a cinque assist decisivi per i compagni. Campionato da incorniciare e prestazioni che non sono passate sottotraccia sui taccuini delle big italiane. Juventus e Inter in primis che da diversi mesi hanno aperto il file sull’esterno verdeoro, seguendolo anche in diverse occasioni dal vivo all’U-Power Stadium.

Inter, Juve e Premier su Carlos Augusto: le ultime sul futuro del ‘top player’ del Monza

Recentemente, soprattutto la dirigenza nerazzurra si è mossa più nel concreto per Carlos Augusto. Il tutto, però, da catalogare al momento come semplici sondaggi da parte dell’Inter stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it.

Simone Inzaghi nel ruolo è coperto da Dimarco e Gosens, con un possibile affondo per il brasiliano che sarebbe possibile solo in caso di uscita del tedesco ex Atalanta. Il numero 30 del Monza ha stregato pure la Juve, anche se in questa primissima fase del mercato estivo non rappresenta una priorità per Allegri e il duo Calvo-Manna, malgrado la preferenza del giocatore verso la destinazione bianconera. Le due grandi d’Italia possono giocarsi diverse carte per abbassare il prezzo di Galliani, che valuta sui 15-20 milioni di euro il suo gioiello a un anno dalla scadenza del contratto. Dal ritorno in Brianza di Sensi, passando per il cartellino di Franco Carboni (adesso in prestito biennale in biancorosso), fino al baby Fabbian – che piace a Palladino – le possibili contropartite di Marotta. Dalla Continassa, invece, nell’operazione potrebbero rientrare Rugani, Soulé e la conferma di Ranocchia.

Juventus e Inter devono comunque guardarsi le spalle dalle sirene inglesi per Carlos Augusto, considerando l’interesse da Oltremanica di Nottingham Forest, Southampton, Leicester City e Newcastle. Possibili aggiornamenti su futuro del giocatore potrebbero arrivare già verso la fine del mese. Galliani intanto si frega le mani: in caso di cessione questa estate del 24enne di Campinas, segnerebbe infatti una plusvalenza secca a bilancio visto che il costo d’acquisto (4 milioni di euro per prelevarlo tre anni fa dal Corinthians) si è già ammortizzato. Su un possibile rinnovo oltre il giugno 2024 finora non si registrano novità, anche se non è da escludere un’offensiva di Galliani per il prolungamento del contratto con un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio rispetto agli attuali 700 mila euro a stagione.