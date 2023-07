Da Balogun ad Hudson-Odoi, la nuova norma apre ai britannici in Serie A: tutti i nomi

Obiettivi da Oltremanica per la Serie A: da Balogun ad Hudson-Odoi, la nuova norma apre le porte dell’Italia ai britannici

La nuova regola sull’equiparazione dei giocatori inglesi ai giocatori comunitari cambia completamente lo sviluppo del mercato italiano. Da questa stagione infatti i calciatori britannici, come gli svizzeri, sono ritenuti comunitari e dunque possono essere tesserati senza che vadano ad occupare uno degli slot. Una regola che vale chiaramente anche per chi è in possesso del solo passaporto.

Una novità importante per le squadre italiane, che negli ultimi anni hanno fatto sempre più affari con i club britannici. La tendenza dei giocatori, per lo più inglesi e scozzesi, a lasciare la terra natia è più frequente rispetto a qualche anno fa, tanto è vero che tante squadre italiane hanno puntato fortemente su giocatori britannici. E anche in questa sessione di mercato potrebbero essere più di uno i giocatori che da Oltremanica approderanno nel nostro campionato.

Britannici comunitari: Balogun, Hudson-Odoi e non solo per la Serie A

Il Milan ha già acquistato Ruben Loftus-Cheek, ma la possibilità di tesserare il giocatore inglese come extracomunitario, ha permesso ai rossoneri di acquistare Chukwueze come primo extracomunitario.

Il Milan dovrà quindi cedere un extracomunitario all’estero per poter acquistarne acquistare un secondo. Certamente però giocatori accostati al club rossonero come Musah (che oltre al passaporto inglese possiede quello italiano) e Chukwuemeka possono a questo punto essere tesserati senza problemi. Per Musah la trattativa è molto vicina alla conclusione, specie con Rebic ceduto al Besiktas, mentre Chukwuemeka potrebbe tornare di moda. Milan che è interessato anche a Balogun. Lo statunitense ha passaporto inglese e questo gli permetterebbe di essere tesserato come extracomunitario.

Una buona notizia anche per l’Inter: nel caso in cui i nerazzurri, pure loro sulle tracce del giocatore, riuscissero a convincere l’Arsenal, avrebbero ancora due slot extracomunitari a disposizione. Idem se in difesa dovesse essere acquistato Chalobah. L’inglese non è in cima alla lista, ma resta un profilo gradito. Per l’Inter si parlato anche di Iwobi: pure lui in possesso di passaporto inglese, ma al momento sembra solo un’opzione. Dal Chelsea può arrivare in Serie A Hudson-Odoi. Il giocatore piace molto a Sarri e la Lazio è in forte pressing: un suo acquisto permetterebbe ai biancocelesti di avere ancora uno slot extracomunitari libero. Altri nomi di inglesi accostati alle italiane sono Dominic Calvert-Lewin, proposto alla Roma e Tanganga, che potrebbe lasciare il Tottenham. Lo scorso anno piaceva a Napoli e Milan, quest’anno il suo nome è stato accostato all’Atalanta. I nerazzurri avrebbero quindi la possibilità di tesserare un nuovo extracomunitario, considerando che uno dei due slot è occupato dal nuovo acquisto El-Bilal Toure, per cui manca solo l’ufficialità.