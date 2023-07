Rebic al Besiktas, confermata anticipazione CM.IT

Accordo tra il centravanti croato e il club turco, nuove conferme all’anticipazione di ieri sulla vicinanza delle parti sulla base del prestito

Era da tempo sul piede di partire altrove dopo le ultime stagioni in sordina, l’occasione è adesso arrivata. La dirigenza del Milan ha limato gli ultimi dettagli e stretto i contatti con il Besiktas per il trasferimento di Ante Rebic nel campionato turco di Super Lig.

Come raccontato nella giornata di ieri in esclusiva da ‘calciomercato.it‘, l’accordo fra Rebic e il Besiktas è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, slanciato dalla presenza dei rinforzi nel reparto offensivo del ‘Diavolo’ data da Chukwueze, Okafor e Pulisic. Anticipazioni confermate e passo in avanti per la carriera del calciatore, da troppo tempo relegato ad una posizione di subordinazione nei ranghi di Stefano Pioli.

Rebic-Besiktas, ci siamo: raggiunta l’intesa col calciatore

Lo stesso Rebic ha accettato la proposta del Besiktas e trovato l’intesa con il club, andando a percepire un ingaggio da 2,5 milioni di euro.

L’ex Fiorentina è atteso in Turchia per svolgere le visite mediche di rito e formalizzare l’operazione apponendo la firma sul contratto.