Roma scatenata sul fronte cessioni: triplo addio alle porte

Roma molto attiva sul mercato, in particolare per quanto riguarda le cessioni; Mourinho sta per salutare ben tre giocatori

La Roma è in Portogallo per la seconda parte della preparazione in vista della prossima stagione; l’obiettivo dei giallorossi è quello di mettere minuti nelle gambe e provare gli schemi da replicare nelle partite ufficiali. Una fase fondamentale per i ragazzi di Mourinho con il tecnico portoghese che aspetta anche dei regali dal mercato; l’allenatore ha bisogno di un centrocampista (Renato Sanches sembra essere sempre più vicino) e un centravanti per andare a colmare il vuoto di Abraham, fermo per infortunio.

Il preferito, in avanti, è Morata ma arrivare all’attaccante spagnolo non è semplice e per questo i giallorossi sembrano virare su Scamacca forti della volontà dell’attaccante di giocare nella Roma. In attesa di nuovi innesti, però, la società si sta muovendo attivamente sul fronte cessioni; dopo l’addio di Shomurodov, trasferitosi al Cagliari in prestito con diritto di riscatto, il club si prepara a salutare altri tre giocatori.

Si tratta di elementi fuori dal progetto di Mourinho e che, di conseguenza, non troverebbero spazio nel corso della prossima stagione. Iniziamo da Vina, terzino uruguaiano pronto a lasciare la capitale per trasferirsi al Sassuolo; il classe 1997, nella giornata di lunedì, sosterrà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il club neroverde che ha dunque trovato, immediatamente, il sostituto di Kyriakopoulos.

Roma, non solo Vina: pronte altre due cessioni

Quella di Vina è la prima di una di tre cessioni che la Roma si appresta a chiudere nelle prossime ore; restando sempre in tema terzini, è pronto a salutare la capitale Reynolds. Il terzino si trasferirà, a titolo definitivo, al Westerlo per 3.5 milioni di euro con i giallorossi che si assicurano il 25% sulla futura rivendita del calciatore. Chiudiamo questo trittico di cessioni con Gonzalo Villar; il centrocampista spagnolo non trova spazio nella Roma ed è pronto a trasferirsi, anche lui a titolo definitivo, al Granada. La cifra dell’affare dovrebbe essere di due milioni di euro.

Giallorossi, dunque, molto attivi sul fronte cessioni con Tiago Pinto che deve pensare anche agli acquisti per rinforzare la rosa di Mourinho e dare al tecnico una rosa in grado di lottare, nel corso della prossima stagione, per il quarto posto. Gli obiettivi principali, come detto, sono un centrocampista e un centravanti e la speranza è che le imminenti cessioni possano aiutare per dare altri due nuovi innesti a Mourinho.