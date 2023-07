Kyriakopoulos al Monza e l’indizio su Carlos Augusto: “Lo vedremo col mister” | VIDEO CM.IT

Il Monza ha ufficializzato l’ingaggio dal Sassuolo di Georgios Kyriakopoulos: le prime parole da biancorosso del laterale greco

“Sono molto contento, le cose fortunatamente sono andate bene. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti con la squadra e di fare il massimo“. Queste le prime parole da giocatore del Monza di Georgios Kyriakopoulos. L’eclettico difensore greco arriva dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il classe ’96 in mattinata ha svolto le rituali visite mediche tra Brianza e Milano, prima di recarsi nel pomeriggio a Monzello per la firma sul contratto con la società brianzola. Il Ceo Galliani mette a segno così il quinto colpo del mercato estivo dopo Cittadini, Izzo, Gagliardini e Valentin Carboni.

Kyriakopoulos è carico per la nuova sua nuova avventura alla corte di Palladino: “Non è stata una trattativa particolare, con il Monza parlavamo da circa una settimana. Avevo le idee chiare e volevo venire qua perché mi hanno parlato molto bene della società e dell’ambiente. È stata una decisione facile per me“. Il nazionale greco prosegue: “Mi aspetto di trovare una squadra forte, l’ho già affrontata l’anno scorso. Il Monza gioca bene e il calcio che pratica il mister mi piace molto. Ho già parlato con la società e la dirigenza, mi aspetto tanto e credo che possiamo fare delle ottime cose nel prossimo campionato”.

Il Monza ufficializza Kyriakopoulos: la promessa ai tifosi

Kyriakopoulos saluta dopo 92 presenze complessive e due reti il Sassuolo, dive era arrivato nell’estate 2019: “Mi porto tanti bei ricordi dei tre anni e mezzo con il Sassuolo, anche con il Bologna nella seconda parte dell’ultimo campionato ho fatto bene. Voglio mettere le mie qualità a disposizione del Monza e ambisco a togliermi delle soddisfazioni con questa maglia”.

Lo sbarco in Brianza di Kyriakopoulos può essere l’anticamera per una possibile partenza dall’U-Power Stadium di Carlos Augusto, sempre nei desideri di Juventus e Inter. Il 27enne laterale sinistro, comunque, può occupare diversi ruoli in campo: “Con il mister ancora non ho parlato. Vedremo se il mio ruolo sarà da braccetto difensivo o come quinto di centrocampo. Quello lo valuteremo negli allenamenti durante la settimana“, ha risposto il nuovo giocatore del Monza alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it. Infine una promessa alla piazza brianzola: “Penso che i tifosi vorranno vedere in campo un giocatore che corra e che lotti per la squadra. Tutto questo da parte mia di certo non mancherà”.