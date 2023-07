Monza-Gagliardini, è UFFICIALE: “Galliani un simbolo. Inter? Un privilegiato” | VIDEO CM.IT

Roberto Gagliardini è un nuovo giocatore del Monza, le parole del centrocampista dopo la firma con i brianzoli

Il Monza ha ufficializzato l’acquisto di Roberto Gagliardini. Il centrocampista resta quindi in Lombardia e dopo Bergamo e Milano approda in Brianza. Lasciata l’Inter a parametro zero, Gagliardini ha sottoscritto un nuovo contratto con il club biancorosso.

Queste le sue parole rilasciate dopo la firma ai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di Calciomercato.it: “Sono felicissimo, so di essere arrivato in una società importante e solida. Sono davvero contento. Avevo già parlato le scorse settimane con Palladino, abbiamo le idee molto chiare. Sono felice della fiducia che mi stanno dimostrando il mister e la società: ci sono tutti i presupposti per fare bene. Galliani? La sua figura ha pesato molto nella mia scelta, Galliani è simbolo di vittoria. Per me è un privilegio e ci tengo a fare bene anche per lui”.

Il calendario propone subito Inter-Monza: “L’ho vista un po’ come un segno del destino, sono onesto… Sono contento, ma intanto pensiamo a iniziare gli allenamenti e a conoscere i miei nuovi compagni, poi penseremo alle partite”. Sull’esperienza all’Inter: “Sono stati sei anni e mezzo davvero strepitosi. Mi reputo fortunato e un privilegiato ad aver giocato in una squadra come l’Inter. Ringrazio tutti. Adesso però per me inizia un nuovo capitolo e sono e entusiasta di iniziare questa nuova avventura al Monza”. Sulla decisione di lasciare i nerazzurri: “Non è una questione di decisione. Avevo un contratto e l’ho portato a termine, volevo provare qualcosa di nuovo e cimentarmi in una nuova esperienza. Sono davvero felice di essere qua al Monza”.