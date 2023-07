Musah al Milan: ecco l’ottavo colpo per Pioli | CM.IT

I rossoneri sono pronti a mettere le mani sull’ottavo colpo dell’estate. Intesa praticamente trovata: l’americano ad un passo dal Diavolo

Nessuna pausa di riflessione. Il calciomercato del Milan corre spedito verso un altro colpo, l’ottavo di questa calda estate.

I tifosi hanno gioito solo poche ore fa per l’ufficialità di Samuel Chukwueze, arrivato in Italia dopo gli acquisti di Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor; ora è il turno di Yunus Musah. L’americano non è certo un nome nuovo: i rossoneri sono sulle tracce del giovane centrocampista da diverse settimane, ma il Valencia ha sempre fatto muro, chiedendo ben 25 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Musah rossonero: 20 milioni per il Valencia

Ora il vento, però, è cambiato, con i Pipistrelli che hanno ammorbidito la loro posizione e sono pronti ad accettare una cifra più bassa.

L’affare si avvia così ad andare in porto, come appreso da Calciomercato.it, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro con i bonus. La fiducia è tanta e la fumata bianca è davvero dietro l’angolo, tanto che può arrivare già nelle prossime ore. Il Valencia sperava di scatenare un’asta, ma la ferma volontà dell’americano ha fatto la differenza. Il classe 2002 ha detto no ad offerte inglesi e non vede l’ora di poter raggiungere il proprio compagno di nazionale, Pulisic. Con l’acquisto di Musah, pronto a viaggiare in Italia, già nei prossimi giorni, Stefano Pioli potrà finalmente disporre di un ultimo tassello che andrà a completare un reparto totalmente rivoluzionato.