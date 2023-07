Il Milan non si ferma: tutto fatto per l’ottavo colpo

Il Milan piazza un altro colpo di mercato: definita la trattativa per l’arrivo in rossonero del centrocampista statunitense Yunus Musah

Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, Pulisic, Sportiello, Romero, Okafor, Reijnders e Chukwueze, il Milan piazza un altro colpo, questa volta per il centrocampo di Stefano Pioli.

Altro colpo in arrivo per il Milan. letteralmente scatenato sul calciomercato dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United, operazione che ha portato circa 80 milioni di euro nelle casse del club rossonero, dando così il via ad una lunga serie di acquisti. Ottavo acquisto per il Milan che in queste ore ha definitivo la trattativa per l’approdo in rossonero di Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002 in arrivo dal Valencia con cui aveva altri tre anni di contratto.

Tra martedì e mercoledì il giocatore sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Il Milan ingaggerà il giovane e talentuoso centrocampista versando nelle casse del Valencia la cifra di 20 milioni di euro più bonus. Il giocatore, invece, si legherà al Milan firmando un contratto fino al 30 giugno 2028. Un’importante operazione quella del club meneghino che continua nell’opera di restyling della rosa.

Calciomercato Milan, è fatta per Musah: Rebic ai saluti

Opera di restyling che – inevitabilmente – passa anche per le operazioni in uscita. Proprio nelle scorse ore Ante Rebic ha lasciato Milano ed è partito direzione Turchia, dove ad attenderlo c’è il Besiktas.

La cessione dell’attaccante al club turco porterà nelle casse del Milan fino a 2 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi, ma soprattutto si andranno a risparmiare quasi 14 milioni di euro lordi di ingaggio percepito dal giocatore.