Il Milan non si ferma: ecco il piano dopo Musah

I rossoneri non si fermeranno all’acquisto del centrocampista americano. Ecco cosa può succedere una volta messo le mani sul classe 2002

Non conosce sosta il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno praticamente ultimato l’acquisto di Yunus Musah. Il centrocampista americano si appresta, così, a diventare l’ottavo innesto del Diavolo.

Dopo la cessione di Sandro Tonali, Furlani e Moncada hanno fatto dimenticare gli addii di Maldini e Ibrahimovic, con un colpo dietro l’altro: in poche settimane i tifosi hanno accolto Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor e Chukwueze. Ora è il turno del classe 2002, proveniente dal Valencia.

Il mercato rossonero, però, non si fermerà: vanno piazzati quei calciatori che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli. Il primo a fare le valigie dopo Gabbia sarà certamente Ante Rebic, ad un passo dal trasferimento al Besiktas.

Poi il Milan si augura di riuscire a chiudere, in breve tempo, le cessioni di Junior Messias, che potrebbe fare lo stesso percorso del croato, ma non va dimenticata la pista che può portarlo al Torino, e Ballo-Toure. Il terzino franco-senegalese non ha ancora deciso se accettare il corteggiamento del Fulham, o se dire sì a Bologna o Nizza. Va cercata una sistemazione anche per Divock Origi, che potrebbe ripensarci e trasferirsi in Turchia o in Arabia Saudita, anche se spera di poter far ritorno in Inghilterra, magari al West Ham. Sono con le valigie in mano, poi, anche Caldara, Vasquez e Lazetic. In caso di offerta vantaggiosa, chiaramente, anche De Ketelaere, Saelemaekers e Adli possono salutare il Diavolo.

Calciomercato Milan, da Calafiori a Veliz: due possibili acquisti

Una volta fatto partire qualche giocatore di troppo, il Milan sarà pronto a puntellare la rosa, con qualche innesto che possa migliorare la competitività in alcuni reparti.

Una delle priorità sarà così l’acquisto di un terzino sinistro, con Calafiori e Mazzocchi che si candidano a raccogliere l’eredità di Ballo-Toure. Attenzione, però, ad altre piste soprattutto se italiane, come quella che porterebbe a Luca Pellegrini, ma solo alle giuste condizioni.

Non è da escludere, poi, che il Milan torni a pensare all’arrivo di un nuovo attaccante: servono chiaramente diverse cessione, ma Moncada ha pronta la scommessa. Le attenzioni nelle ultime ore sono su due giovani argentini, Lucas Beltran e soprattutto Alejo Veliz, che hanno stregato il dirigente rossonero