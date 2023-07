Accordo in arrivo: il Napoli chiude un’altra cessione

Altra cessione per il Napoli, l’accordo è ormai stato trovato presto potrebbe esserci l’annuncio definitivo

Dopo Kim il Napoli potrebbe salutare un altro protagonista dello scudetto. Con Zielinski e Osimhen che dovrebbero rinnovare il loro contratto, almeno questa è l’aria che si respira negli ultimi giorni, c’è un azzurro che non sembra rientrare nei piani di Rudi Garcia e soprattutto in quelli della società partenopea.

Con il contratto in scadenza nel 2024, Hirving Lozano è uno dei destinatari dell’ultimatum di Aurelio De Laurentiis: rinnovo, con ingaggio al ribasso, o addio. Con la trattativa per il prolungamento che non è mai entrata nel vivo, ecco che la cessione è l’ipotesi più probabile e si spiegano anche così le tre esclusioni nelle tre amichevoli pre-campionato fin qui disputate.

Ora per il messicano sembra essere vicina la svolta, almeno stando a quanto riportato da ‘Wdeportes’.

Calciomercato Napoli, Lozano verso la MLS: accordo vicino

Stando a quanto riferisce il portale messicano, infatti, Hirving Lozano potrebbe presto sbarcare in MLS, nel massimo campionato americano.

Da tempo si parla di un interesse dei Los Angeles FC, squadra dove milita anche un altro messicano: Carlos Vela. Stando alla fonte in questione, infatti, la trattativa sarebbe ormai ad un passo dal traguardo con il Napoli che avrebbe dato il via libera alla cessione e l’entourage di Lozano che incontrerà i dirigenti della franchigia americana per rispondere alla proposta di quadriennale con ingaggio migliorato rispetto a quello attuale presentata nei giorni scorsi.