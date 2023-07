Fumata bianca vicinissima: Hojlund via per 70 milioni di euro

L’intesa per il trasferimento di Hojlund è ormai ai dettagli. Il blitz del Manchester United sta per andare a segno

A calamitare l’attenzione mediatica in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato sono sicuramente le voci legate al possibile valzer delle punte. Da Lukaku a Vlahovic passando per Hojlund e Kane: sono diversi gli attaccanti il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Per la cessione del bomber dell’Atalanta, però, tutto lascia presagire che si possa trovare l’accordo definitivo in tempi relativamente brevi. Dopo un tira e molla durato diverse settimane, infatti, il Manchester United è sempre più vicino a mettere le mani sull’attaccante danese.

Dopo aver incassato il sì del classe ‘2003 in tempi non sospetti, i “Red Devils” proprio in questi minuti stanno provando a chiudere definitivamente il cerchio anche con l’Atalanta. Secondo quanto riferito da Sky, la distanza tra richiesta ed offerta si sarebbe quasi ridotta del tutto; si stanno limando soltanto gli ultimi dettagli, per una fumata bianca che dovrebbe portare nelle casse dei bergamaschi circa 70 milioni di euro. Accostato anche al Psg che ha provato ad inserirsi nella trattativa, Hojlund si prepara dunque ad approdare alla corte di ten Hag: fumata bianca ormai ad un passo.