Separato in casa alla Juventus: arrivano 105 milioni con il doppio addio

La Juventus lavora per sfoltire la rosa di Allegri e accontentare il tecnico sul mercato: Lukaku resta il primo obiettivo per l’attacco

Massimiliano Allegri spinge per Romelu Lukaku e intanto scherza in allenamento con Dusan Vlahovic dal ritiro bianconero negli Stati Uniti.

Lo sbarco alla Continassa del bomber belga ex Inter è però legato a doppio filo a un eventuale addio dell’ex Fiorentina, al momento ai box per recuperare al meglio dopo i nuovi problemi di pubalgia accusa nell’ultima parte della scorsa stagione. Finora non è arrivata nessuna offerta soddisfacente per il serbo, accostato con forza soprattutto a Paris Saint-Germain e Real Madrid negli ultimi tempi. La Juve non è disposta a far sconti, anche per esigenze di bilancio, valutando il centravanti classe 2000 intorno agli 80 milioni di euro. Intanto Vlahovic – come riporta il ‘Corriere della Sera’ – sarebbe quasi un separato in casa nello spogliatoio bianconero e la dirigenza vorrebbe piazzarlo al più presto. Impresa non facile come spiegato in precedenza, considerando il prezzo del cartellino imposto dalla Juventus per dare il semaforo verde all’operazione.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: anche Kean rischia il taglio

Il nuovo Dt Giuntoli intanto vola in Inghilterra per aggiornarsi con il Chelsea, con Lukaku che attende impaziente una mossa della ‘Vecchia Signora’ per ritornare in Italia.

‘Big Rom’ è l’usato sicuro e garanzia di lottare per lo scudetto nella testa di Massimiliano Allegri. L’allenatore e Giuntoli, vista la mancata partecipazione alla prossima Conference League, puntano a sfoltire la rosa con gli uomini mercato bianconeri che devono sempre piazzare gli esuberi Zakaria e McKennie. Ci sarebbero delle valutazioni anche su Moise Kean, ovviamente se arrivasse un’offerta allettante per la Juventus. L’attaccante due anni fa è tornato sotto la Mole per un’operazione vicina ai 40 milioni di euro e a bilancio pesa quasi 20 milioni al 30 giugno scorso. Giuntoli eventualmente vorrebbe monetizzare il più possibile e prenderebbe in considerazione offerte da 25 milioni di euro in su per il canterano nato a Vercelli.