Vlahovic di nuovo in campo: spunta la data

Tra campo e mercato continua la calda estate di Dusan Vlahovic. Intanto il serbo lavora per farsi trovare pronto: una data nel mirino

L’estate di Dusan Vlahovic finora è stata tutto tranne che semplice. Il centravanti serbo è alle prese con i soliti problemi fisici oltre che con un futuro ancora non definito del tutto. Lo spettro sulla testa del bomber della Juventus si chiama ancora pubalgia, e la problematica si riflette sul lavoro limitato che ha potuto fare finora.

Pochissimo campo per Vlahovic, se non per corsette o lavoro atletico, senza mai un’esercitazione con la palla, o una partitella che iniziasse a dare segnali di rinascita. Servirà quindi pazienza al serbo e allo stesso Allegri, che spera di averlo quanto prima a disposizione, considerando l’inizio della stagione quasi imminente.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’obiettivo è chiaramente quello di essere pronto per il debutto in campionato contro l’Udinese per il quale mancano ancora una ventina di giorni. Per Vlahovic si sta quindi ricalcando il percorso problematico dello scorso anno, quando nella tournée negli USA dovette scendere in campo solo gradualmente.

Juventus, Vlahovic ci prova per la prima: punta alla partita con l’Udinese

L’obiettivo per arrivare in condizione alla prima di campionato passa anche da un minimo di minutaggio nelle ultime amichevoli pre season, con il mirino puntato sull’ultima gara in terra americana.

Qualora Vlahovic non riuscisse a scendere in campo lì il tutto potrebbe essere rimandato al 12 agosto, nella possibile amichevole con l’Atalanta ancora non ufficializzata. Il percorso è delineato e il serbo proverà ad esserci lavorando sul terreno di gioco, giudice supremo di un calciatore che l’anno scorso ha avuto non pochi problemi.

Vlahovic si è quindi anche isolato dalle voci di mercato, puntando a quel pieno recupero che farebbe comodo alla Juventus e allo stesso Allegri che in mente ha il tandem con Milik.