Svolta in entrata per l’Inter: c’è l’accordo

Fronte caldo in casa Inter per le entrate, arriva la svolta per i nerazzurri: accordo raggiunto

Sono giorni di fermento in casa Inter per ciò che riguarda il mercato. Da Lazar Samardzic, vicinissimo a vestire il nerazzurro, al discorso portiere. In questo caso Sommer resta il preferito, ma continua a tenere banco anche il nome di Anatoliy Trubin.

Mentre il portiere svizzero continua ad avvicinarsi a piccoli passi all’Inter, i nerazzurri devono necessariamente acquistare anche un secondo estremo difensore. Il nome dell’ucraino è molto chiacchierato, con lo stesso giocatore che ha fatto spesso parlare di sé anche per indizi pubblicati sui social. Ora però dall’Ucraina sottolineano una novità importante: Trubin e l’Inter avrebbero infatti raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore. Ora il club meneghino deve trovare l’intesa con lo Shakhtar Donetsk, proprietario del cartellino.

Inter, dall’Ucraina: accordo con Trubin, ma non con lo Shakhtar

Trubin, sottolinea l’emittente ucraina ‘Sport.ua’, sarebbe molto felice di trasferirsi in nerazzurro.

Per il classe 2001 però lo Shakhtar chiede 15 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta per l’Inter, soprattutto per un giocatore il cui contratto scadrà nel giugno 2024. E forte dell’intesa già raggiunta, ora è l’Inter ad avere il coltello dalla parte del manico, considerando che il giocatore, in un modo o nell’altro sarebbe prontissimo a trasferirsi a Milano, anche tra un anno. Shakhtar ed Inter sono al momento lontane, ma non è detto appunto che le parti possano riavvicinarsi nelle prossime settimane.