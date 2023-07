La firma è imminente: l’Inter adesso può esultare

L’Inter è ormai sempre più vicina a Yann Sommer. Intanto il Bayern Monaco lavora su un altro portiere e dalla Spagna battono su questo tasto. Pronto l’erede dello svizzero

La situazione portieri in casa Inter continua ad essere di primaria importanza. L’erede di Onana ha un nome ben preciso e risponde a quello di Yann Sommer, al momento però ancora al Bayern Monaco. Il club bavarese ha infatti la necessità di acquistare anche un sostituto, vista la situazione di Manuel Neuer.

Sommer dal canto suo sta giocando le amichevoli con la maglia del Bayern, ed in generale non sembra esserci troppa fretta dalle parti di Monaco di Baviera. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il viaggio di Ausilio in Giappone, ha avuto proprio lo scopo di arrivare alla fumata bianca, ad una cifra inferiore alla clausola da 6 milioni, quindi sui 4,5 milioni. Inoltre Sommer ha anche già un accordo per un contratto fino al 2025.

Chiaramene il futuro dell’estremo difensore elvetico a stretto giro resta legato anche a quello del suo sostituto al Bayern. Il club tedesco infatti ha nel mirino David Raya del Brentford e la situazione sembra sbloccarsi.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco aspetta Raya: effetto domino per Sommer

Il Bayern è molto interessata ad acquisire i servizi di David Raya, portiere anche nel giro della nazionale iberica che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Il Brentford dovrà quindi venderlo questa estate e lo stesso allenatore Franck alla ‘BBC’ ha ammesso: “Penso che sia naturale che voglia andarsene se è una buona opportunità per lui”.

Stando a quanto evidenziato da ‘Sport.es’ le porte della cessione di Raya si starebbero aprendo, col Bayern che in questo modo andrebbe quindi a sbloccare la situazione portieri. L’arrivo possibile dello spagnolo in Germania porterebbe inevitabilmente alla partenza di Sommer, che l’Inter attende come erede di Onana.