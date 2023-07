Rebic saluta il Milan: vola in Turchia per visite e firma

Ante Rebic lascia il Milan dopo tre stagioni con la maglia rossonera: l’attaccante croato è volato questa mattina in Turchia per la firma con il Besiktas

Ante Rebic è pronto a salutare il Milan. Il club rossonero, dopo le tante operazioni in entrata nel reparto offensivo, saluta l’attaccante croato pronto per iniziare la sua nuova avventura al Besiktas.

Rebic volerà questa mattina verso la Turchia e domai sosterrà le visite mediche con la società turca. L’ormai ex Milan andrà percepire 2,5 milioni di euro a stagione con il Besiktas, che lo preleverà dal ‘Diavolo’ in prestito con diritto di riscatto (potrebbe essere inserito anche l’obbligo. Operazione chiusu nei giorni scorsi come vi aveva anticipato Calciomercato.it.

La partenza di Rebic non apre comunque a nuovi scenari e non consente al Milan di reinvestire sul mercato per un nuovo attaccante dopo gli arrivi di Pulisic, Okafor e ultimo Chukwueze. Il croato chiude la sua avventura a Milano dopo tre stagioni e uno scudetto in bacheca, con 29 gol messi a referto in 129 presenze.