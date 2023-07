Pogba, indizio sul futuro e messaggio alle rivali: lo ha detto ai tifosi

In attesa del ritorno in campo, Paul Pogba manda un messaggio forte e chiaro ai tifosi della Juventus. Le sue parole

Prosegue il lavoro di recupero di Paul Pogba. La Juve e i suoi tifosi attendono con ansia il rientro del numero 10 bianconero, che sarà chiamato al riscatto dopo una stagione da incubo.

Salvo sorprese, il centrocampista non sarà pronto per l’inizio del campionato. Come ammesso da Massimiliano Allegri, ci vorrà almeno un mese per rivedere Pogba. Nel frattempo, dalla tournée negli Stati Uniti, l’ex Manchester United manda un messaggio chiaro ai tifosi. Un indizio sul proprio futuro e la permanenza in bianconero, ma anche un messaggio a tutte le rivali.

🔥 La promessa di #Pogba ai tifosi della #Juventus! Senza coppe europee, sono i bianconeri i favoriti per lo Scudetto? 🏆 pic.twitter.com/x8sqeqpbCD — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 30, 2023

“Torneremo più arrabbiati che mai”. È questo il messaggio di Pogba che fa scatenare i tifosi presenti.