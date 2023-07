Osimhen scatenato in campo e fuori: ecco cosa manca alla firma del rinnovo

Non solo la doppietta in amichevole, Osimhen è davvero scatenato e fa impazzire Napoli: il rinnovo è più vicino.

Victor Osimhen ha ricaricato le pile in vacanza e sembra voler ricominciare la nuova stagione con lo stesso spirito con cui ha finito il campionato scorso. Vuole vincere. Stravincere.

L’attaccante nigeriano sta dimostrando in ritiro una forma di condizione smagliante e sta esaltando anche il pubblico che accorre in massa per vederlo giocare. Scene che ricordano epoche azzurre lontane, di circa 30 anni fa. Dopo un buon secondo tempo disputato con la Spal a Dimaro, Osimhen ha siglato una magnifica doppietta all’Hatayspor. Ha infiammato i tifosi con i suoi scatti e le sue giocate. Soprattutto ha mostrato una sensibilità con il pallone davvero invidiabile dopo circa 10 giorni di allenamento.

Nel frattempo, sul fronte rinnovo c’è aria di attesa. In queste ultime ore non si sono fatti passi in avanti, ma soprattutto non ci sono stati ripensamenti o rivalutazioni. Insomma, alla firma sul nuovo contratto manca davvero poco.

Osimhen, giù la maschera: ecco quanto manca all’annuncio

Entro il 12 agosto, data di chiusura del ritiro a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis vuole avere una rosa al completo. Ci sono diverse situazioni interne ancora da sistemare. Oltre agli acquisti tra difesa e centrocampo, il patron del Napoli deve annunciare 2-3 rinnovi importanti prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione.

In particolare, nei prossimi giorni è atteso finalmente l’annuncio del rinnovo di Victor Osimhen, che prolungherà la sua permanenza in azzurro fino al 2027. Il nuovo contratto vedrà un adeguamento dello stipendio annuale, che si aggirerebbe tra i 7 e 8 milioni a stagione. Attualmente, invece, ne percepisce quasi la metà. Manca ancora qualche dettaglio per raggiungere l’intesa tra le parti, ma dopo i meeting a Dimaro, Aurelio De Laurentiis e l’agente di Osimhen Roberto Calenda si sono dati appuntamento in Abruzzo, tra le montagne che circondano Castel di Sangro. La trattativa è ben avviata e non sembrano esserci grossi problemi tali da far saltare gli accordi.

Gli altri rinnovi che potrebbero essere annunciati a breve sono quelli di Zielinski – schierato titolare contro i turchi – e Mario Rui. Più complesse le situazioni di Demme e Lozano, entrambi in scadenza. Il messicano non è stato schierato in campo contro l’Hatayspor nonostante fosse pronto ad entrare. Sta ancora recuperando dall’infortunio, non ha molti minuti sulle gambe, ma era stato convocato per il match. Nei prossimi giorni deve prendere una decisione in merito al suo contratto, poiché De Laurentiis non vuole iniziare la nuova stagione con calciatori in scadenza.