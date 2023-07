De Laurentiis avvisa Lozano, Osimhen e Zielinski: “Vedremo chi ama davvero il Napoli”

Lozano, Zielinski e Osimhen, a due passi da De Laurentiis, ascoltano le parole del presidente: ecco che cosa ha detto.

Aurelio De Laurentiis lancia un messaggio forte e chiaro sul palco di Dimaro, dove è stata presentata la squadra Campione d’Italia a pochi giorni dalla fine del ritiro in Trentino Alto-Adige.

Il presidente del Napoli, con la Coppa in bella mostra, annuncia un rinnovo importante che rappresenta un legame ormai consolidato con il club. Infatti, Giovanni Di Lorenzo ha rinnovato il suo contratto con gli azzurri fino al 2029, quando avrà ormai 36 anni. Chiaramente si tratta di una scelta di vita. Il capitano si legherà per il resto della carriera ai colori partenopei.

Poco dopo, però, Aurelio De Laurentiis ha riacceso la piazza – numerosa – con la promessa di rinnovare altri calciatori della rosa. In particolare, sono almeno 3 i giocatori che in questo momento potrebbero prolungare il contratto quest’estate: Lozano, Osimhen e Zielinski.

Napoli, De Laurentiis infiamma i tifosi: “Da domani altri rinnovi”

Attualmente, il Chucky Lozano resta in rosa, ma come già preannunciato dal presidente azzurro deve capire davvero cosa fare del proprio futuro: rinnovare – ed accettare le condizioni del club – o essere ceduto. Nessun azzurro si potrà permettere il lusso di finire l’anno con la scadenza del contratto fissata a giugno 2024. Situazione molto simile anche per Piotr Zielinski.

In questi giorni si è aggirato per Dimaro l’agente del polacco che ha chiaramente avuto un incontro con il numero uno partenopeo. E’ atteso un annuncio per i prossimi giorni sulla permanenza o meno del centrocampista. Infine, il tema più caldo in casa Napoli è quello legato al rinnovo del contratto di Victor Osimhen. Calenda – entourage che cura i diritti del calciatore nigeriano – ha incontrato più volte De Laurentiis. Entrambe le parti vogliono prolungare, ma l’unica distanza è rappresentata dalla cifra da inserire sulla clausola rescissoria.

E così, De Laurentiis ha voluto lanciare un messaggio a tutti i ragazzi che stanno trattando la permanenza in azzurro con i propri agenti, tra cui Lozano, Zielinski e Osimhen: “Da domani i rinnovi continuano – poi la stoccata agli stessi tesserati – Lì vedremo chi veramente ama il Napoli o chi aspira altri lidi“. Insomma, parole che hanno incendiato l’intera tifoseria accorsa nei pressi del palco allestito a Dimaro per una serata di festa. Un annuncio aureliano, in perfetto stile De Laurentiis. Molto simile a quanto già accaduto durante la presentazione delle maglie sulla nave da crociera MSC, quando il patron azzurro si lasciò andare a delle dichiarazioni velenose nei confronti di Giuntoli, ex diesse ora a lavoro con la Juventus.