Separati in casa come Lukaku e Bonucci: tre calciatori del Napoli a rischio

Come Lukaku e Bonucci, tre calciatori del Napoli rischiano di restare fuori progetto: lo scenario dipinto da Aurelio De Laurentiis.

Leonardo Bonucci e Romelu Lukaku sono finiti fuori progetto per la Juventus e per il Chelsea: rischiano la stessa sorte anche tre calciatori del Napoli. Non basta essere campioni d’Italia per meritarsi la conferma e De Laurentiis è stato piuttosto chiaro.

Il presidente del club azzurro, in occasione della presentazione delle nuove maglie, ha avuto da ridire su qualche suo tesserato, in particolare su quelli secondo cui il ciclo sarebbe oramai finito. Per continuare a vincere c’è bisogno di stimoli nuovi, di un’energia mentale positiva, proprio com’è accaduto nell’estate scorsa, quando sono stati tagliati diversi leader della formazione partenopea.

Quest’anno potrebbe toccare a tre calciatori, se questi non dovessero accettare le condizioni poste da De Laurentiis.

Zielinski, Lozano e Demme: ritiro col brivido. Lo scenario

Tra i calciatori in prima squadra, ed escludendo il portiere Idasiak, ci sono ben tre giocatori di movimento – e anche di una discreta importanza – che devono prendere una decisione importante sul proprio futuro. Il patron del Napoli ha affermato di non avere alcun problema a lasciare fuori un anno calciatori in scadenza di contratto. Su Lozano, in particolare, De Laurentiis ha invitato il ragazzo a ragionare: “Quando parlerà con Garcia capirà se meglio rinnovare o cercare altre squadre”. In altre parole, non giocherà con la maglia azzurra se volesse finire la sua esperienza con il contratto in scadenza a giugno 2024.

De Laurentiis non vuole perdere alcun pezzo della sua rosa a parametro zero, motivo per cui sta spingendo i suoi giocatori a prendere una decisione celere sul proprio futuro. E ora che Zielinski è arrivato a Dimaro, si parlerà anche del suo contratto. Il polacco vorrebbe restare, ma la dirigenza reputa il centrocampista alla fine del ciclo ed è per questa ragione che ascolta offerte provenienti dalla Lazio o dai club arabi. Nel frattempo, De Laurentiis ha respinto la proposta di Lotito, inferiore ai 20 milioni di euro, compresi di bonus. Su Piotr c’è lo sfondo arabo: una maxi offerta da 12 milioni a stagione, quasi impossibile da rifiutare. Lui riflette, è troppo legato alla città e al gruppo. L’unica soluzione per restare insieme è firmare un nuovo contratto con cifre decisamente più basse. Il rischio, altrimenti, è quello di finire fuori lista e restare un anno inutilizzato.

Infine, c’è Demme. Il centrocampista tedesco è uno di quelli che in questi giorni ha parlato molto con il nuovo allenatore Garcia. L’ex Lipsia è finito ai margini della rosa con Spalletti e ha voglia di giocare, motivo per cui vorrebbe tornare in Germania, anche nella 2.Bundesliga. Difficile pensare uno scenario diverso da quello del trasferimento.

Dunque, questi tre calciatori del Napoli devono presto portare sul tavolo un’offerta concreta da parte di un’altra società interessata all’acquisto del cartellino o, in alternativa, devono rinnovare al ribasso per continuare a giocare con la maglia azzurra. Quello che De Laurentiis vorrà evitare è di escluderli dalla lista, non permettendo loro di giocare le partite ufficiali e lasciandoli per un anno in tribuna. Destino molto simile a quello a cui stanno andando incontro Bonucci e Lukaku.