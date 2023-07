Napoli, Garcia a ruota libera: da Maxime Lopez a Lozano e Zielinski

Alla prima conferenza stampa di Dimaro, Rudi Garcia si presenta e parla dei possibili nuovi arrivi al Napoli: da Maxime Lopez a Lozano e Zielinski, le sue parole.

Comincia la nuova era del Napoli dopo la vittoria del terzo Scudetto. Garcia non si sottrae alle domande di mercato rivolte dai giornalisti in sala stampa e offre anche qualche spunto di riflessione sulla squadra del domani.

Innanzitutto, il mister conferma che Kim non sarà più un giocatore azzurro e che dovrà essere sostituito. L’allenatore francese chiaramente non fa nomi, ma sottolinea che la società ci sta lavorando da tempo: “Abbiamo delle possibilità, ma vogliamo essere sicuri di quello che facciamo. Valutiamo, parliamo…c’è anche l’aspetto economico. Al momento non c’è fretta, ne abbiamo già tre”.

Successivamente, l’ex tecnico della Roma ha voluto fare il punto sul modulo che utilizzerà la sua squadra. Come confermato dallo stesso De Laurentiis durante la presentazione delle nuove maglie, il 4-3-3 è il dogma di questo Napoli. Un marchio di fabbrica. Tuttavia, Garcia aggiunge che vuole “calciatori intelligenti, che possono usare anche altri sistemi di gioco”. Insomma, il suo Napoli deve avere “anche un piano B e un piano C“.

Napoli, Garcia si sbilancia su Maxime Lopez

Nelle ultime settimane, si è parlato molto dei possibili nuovi acquisti del Napoli. In particolare, uno dei profili che già in passato piaceva alla dirigenza azzurra era Maxime Lopez, noto a Rudi Garcia perché lanciato nel calcio professionistico proprio dallo stesso tecnico. “L’ho fatto esordire io – racconta a Dimaro in conferenza stampa – Nessuno lo conosceva e ha subito mostrato personalità. Non è uno che raggiungerà la nostra squadra perché non è un profilo che cerchiamo”.

E a quel punto, è spuntata anche la domanda su Tousart dell’Hertha Berlino, ormai prossimo alla cessione: “Io mi diverto a leggere le notizie di mercato. A volte danno anche idee. Ringrazio i giornalisti. Vediamo…Ogni giorno mi sento con Micheli (responsabile scouting), ora abbiamo anche il ds Meluso… più cervelli per riflettere”.

Ma il vero indizio di mercato, Garcia l’ha offerto sui propri calciatori in scadenza di contratto come Zielinski e Lozano: “E’ logico che il club faccia riflessioni su questi due calciatori: venderli o tenerli perché la squadra ne ha bisogno. Io voglio tenerli tutti. Lasciatemi il tempo di parlare con ognuno di loro. Anche perché bisogna considerare il punto di vista dei singoli giocatori, voglio sapere cosa vogliono fare i singoli – e ribadisce – Io voglio tenere tutti“.