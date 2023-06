Anche il Newcastle su Lobotka, che il Napoli valuta 60 milioni: riecco Maxime Lopez | ESCLUSIVO

Calciomercato Napoli, non è solo il tema Osimhen a calamitare l’attenzione mediatica. Dal futuro di Lobotka ai sondaggi per Maxime Lopez.

Sono giorni frenetici anche in casa Napoli. Dopo aver ufficializzato l’approdo di Rudi Garcia alle pendici del Vesuvio, infatti, gli ‘Azzurri’ stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui rinforzare l’organico. A tenere banco è inevitabilmente la questione legata a Victor Osimhen per il quale è andato in scena un summit interlocutorio tra l’entourage del nigeriano e il presidente Aurelio De Laurentiis. Ma occhio agli sviluppi sul fronte Lobotka.

Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni circa una possibile offerta dell’Al Nassr o dell’Al-Hilal per il mediano del Napoli. In realtà, secondo quanto raccolto da calciomercato.it, le richieste di informazioni dei due club non si sono tramutate (al momento) in proposte ufficiali. Ci sono stati dei sondaggi esplorativi che hanno fatto emergere la posizione del Napoli, che valuta il proprio gioiello almeno 60 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis vorrebbe evitarne la cessione ma l’entourage sta chiaramente considerando eventuali offerte. Il piano dei sauditi sarebbe quello di poter far giocare Lobotka almeno un anno in Europa e più precisamente al Newcastle che disputa la prossima Champions League ed ha praticamente messo le mani su Sandro Tonali.

Il Napoli per adesso fa muro e spera di trattenere Lobotka almeno un’altra stagione. Del resto lo slovacco è stato uno degli artefici principali della cavalcata della compagine e di Spalletti e il Napoli punta moltissimo su di lui. Le novità non sono finite qui. Stando a quanto raccolto da calciomercato.it, infatti, indipendentemente dalla possibile uscita di Lobotka gli ‘Azzurri” hanno cominciato a sondare il terreno con il Sassuolo per capire la fattibilità dell’operazione Maxime Lopez. Il gioiellino dei neroverdi, già accostato a diverse big nelle scorse sessioni di calciomercato, è una delle richieste di Garcia, che ha già allenato il play del Sassuolo per tre anni. Si prospettano ore molto calde sotto questo punto di vista. Lobotka ma non solo: l’ultima tentazione del Napoli si chiama Maxime Lopez. Staremo a vedere cosa succederà.