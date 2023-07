Zielinski in Arabia: le cifre dell’affare con il Napoli | CM.IT

Dopo l’addio di Milinkovic-Savic dal campionato italiano, anche il centrocampista polacco potrebbe approdare in Arabia Saudita

Ore bollenti in casa Napoli in vista di una nuova possibile cessione. Come anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, infatti, l’Arabia Saudita ha messo nel mirino un altro dei migliori centrocampisti delle ultime stagioni come Piotr Zielinski, dopo aver già ‘scippato’ al campionato italiano Sergej Milinkovic-Savic.

Protagonista della trattativa già avviata con il Napoli è l’Al-Ahli, club che in questa sessione ha accolto tra le proprie fila campioni affermati di grande livello del calibro di Roberto Firmino ed Edouard Mendy. Dalle ultime informazioni in nostro possesso filtra la possibilità concreta di un’offerta in arrivo dall’Arabia Saudita da 25 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Zielinski a titolo definitivo.

Ad oggi non si registrano ancora offerte ufficiali arrivate sul tavolo del Napoli, bensì dei discorsi avanzati tra l’entourage del centrocampista polacco ed i due club che trattano l’affare. L’impressione è che, dinnanzi ad una proposta reale da 25 milioni di euro, il Napoli darebbe il proprio via libera in tempi brevi alla cessione dell’ex Udinese poiché considera completato il suo percorso in azzurro.

Confermate anche le nostre anticipazioni sull’intesa contrattuale tra Zielinski e l’l’Al-Ahli: al centrocampista polacco è stato proposto un ricco triennale da 12 milioni di euro netti a stagione più bonus.