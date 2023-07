Rinnovo Osimhen, che scossa da Parigi: cosa cambia con l’addio di Mbappé

Mbappé non andrà in Giappone con il PSG: la notizia arriva anche a Dimaro. Ecco che cosa può cambiare sul futuro di Osimhen.

Victor Osimhen non si tocca. A meno che…E’ questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis riguardo il suo bomber, uno dei migliori acquisti mai fatti da quando gestisce la società azzurra. Se non altro perché grazie ai gol del nigeriano, il Napoli è tornato a vincere lo Scudetto dopo 33 anni. Il primo dopo Maradona.

E allora, per lasciar partire il centravanti servirà un’offerta folle, sconsiderata, irrinunciabile. Un duecentino, come ha rivelato lo stesso patron del Napoli. Una cifra tra i 180 e i 200 milioni di euro potrebbe convincere la dirigenza partenopea a cedere il proprio attaccante, al momento felice e desideroso di proseguire la sua esperienza in azzurro. Tuttavia, lo scenario in Europa potrebbe cambiare le carte in tavola. Infatti, il PSG non ha convocato Kylian Mbappé per la tournée in Giappone a causa della rottura dei rapporti con la dirigenza. Al Khelaifi sosterrebbe che il suo attaccante abbia già un pre-accordo con il Real Madrid per il 2024.

E dunque, il centravanti della Nazionale francese può considerarsi oramai messo sul mercato e solo una volta completata la sua cessione, il Paris Saint-Germain andrà ad acquistare il suo sostituto. Nel mirino, oltre ad Hojlund e Vlahovic, potrebbe esserci anche Osimhen, che conosce benissimo la Ligue 1.

Osimhen-Napoli, il nuovo scenario sul rinnovo

Il Paris Saint-Germain non ha intenzione di perdere a parametro zero Kylian Mbappé, che ha la scadenza del suo contratto con i parigini fissata alla prossima estate. Questo comporterà chiaramente un “terremoto” calcistico, con il francese pronto a vestire una nuova maglia (presumibilmente il Real Madrid) e un nuovo centravanti dovrà prendere il suo posto al Parco dei Principi.

Osimhen è indicato come uno dei calciatori che il ds Ocampos valuterebbe attentamente, ma la cifra fissata per acquistarlo è davvero importante. Anche per le casse del PSG. Ma soprattutto, il Napoli vuole blindarlo almeno per un’altra stagione, adeguando il suo ingaggio e inserendo anche una clausola rescissoria nel nuovo contratto.

L’agente del calciatore è a Dimaro da giorni ed è costantemente in contatto con Aurelio De Laurentiis per cercare l’intesa sull’accordo economico per il suo assistito. La notizia bomba parigina potrebbe cambiare qualche carta sul tavolo, non tanto per un’eventuale ripensamento sul rinnovo da parte di Osimhen, quanto sulla cifra da inserire per la clausola rescissoria.

Infatti, il Napoli vorrebbe guadagnarci molto da una possibile cessione, ben oltre i 100 milioni di euro. Vola basso Calenda, che chiede invece di non superare questa soglia nei nuovi vincoli contrattuali. E chiaramente, una clausola di soli “100” milioni di euro può attirare l’attenzione di tutti i top club europei. PSG compreso. La permanenza di Victor a Napoli, al momento e senza colpi di scena improvvisi, sembra essere garantita da tutte le parti. Solo se il Paris Saint Germain volesse bussare alla porta di De Laurentiis, allora il destino dell’ex Lille potrebbe cambiare.