Clamoroso Mbappé, pugno duro del Psg: esclusione UFFICIALE

L’assenza di Kylian Mbappé non è assolutamente passata inosservata. Le ultimissime e le possibili ripercussioni

Da anni ormai si vocifera del possibile approdo di Kylian Mbappé al Real Madrid. Mai come in quest’estate, però, le voci sul trasferimento del francese alle ‘Merengues’ hanno preso quota. L’ultima decisione del Paris Saint Germain, del resto, può rappresentare l’autentico punto di non ritorno.

Luis Enrique, di comune accordo con il club, ha infatti deciso di escludere l’asso francese dalla convocati per la tournée in Giappone del Paris Saint Germain. Il fuoriclasse transalpino, dunque, non figura nella lista dei convocati della compagine francese. Un gesto importante con il quale il Psg ha voluto lanciare un segnale importante a Mbappé, che per il momento ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i neo campioni di Francia.

Presente invece il fratello di Kylian, Ethan Mbappé. I parigini partiranno domani per dare il via allo Japan Tour 2023, dove saranno attesi da un poker di amichevoli contro Al-Nassr, Cerezo Osaka, Inter e Jeonbuk Motors. La decisione clamorosa, però, riguarda proprio l’assenza dell’attaccante del Psg. Un’esclusione destinata a far rumore, inevitabilmente. Ecco la lista completa:

1 – Keylor Navas

2 – Achraf Hakimi

3 – Presnel Kimpembe

4 – Manuel Ugarte

5 – Marquinhos

6 – Marco Verratti

8 – Fabian Ruiz

10 – Neymar Jr

11 – Marco Asensio

14 – Juan Bernat

15 – Danilo Pereira

17 – Vitinha

18 – Renato Sanches

19 – Kang-in Lee

21 – Lucas Hernandez

27 – Cher Ndour

28 – Carlos Soler

30 – Alexandre Letellier

32 – Layvin Kurzawa

33 – Warren Zaïre-Emery

35 – Ismaël Gharbi

36 – Serif Nhaga

37 – Milan Skriniar

38 – Ethan Mbappé

39 – Ilyes Housni

43 – Noah Lemina

44 – Hugo Ekitike

50 – Louis Mouquet

99 – Gianluigi Donnarumma