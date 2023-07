Affare Psg-Osimhen al ribasso: “Così cambia tutto”

Il club parigino rimane sulle tracce dell’attaccante del Napoli oltre all’interesse ormai noto per Dusan Vlahovic

L’intrigo legato a Kylian Mbappé continua a tenere banco in casa Paris Saint Germain. Nasser Al-Khelaifi, in occasione della presentazione di Luis Enrique come nuovo allenatore, è stato piuttosto chiaro: il centravanti francese rimarrà anche per la prossima stagione solamente se deciderà di prolungare l’attuale accordo che lo lega al club.

Un rinnovo che ad oggi non è ancora arrivato e che, come confermato da Alessandro Grandesso su Calciomercato.it in onda su TV Play, alimenta le speranze del Real Madrid: “Può essere che il PSG possa abbassare le sue pretese per Mbappé, ma ad oggi le sue condizioni sono queste. Attende eventuali offerte, deciderà di darlo via ma alle sue condizioni eventualmente in caso di mancato rinnovo. Al momento, però, non ci sono decisioni ufficiali prese, sono solo supposizioni. Non è detto che si vada verso la cessione, la trattativa per il rinnovo esiste. Non darei nulla per scontato”.

Tra i possibili sostituti del francese, oltre al nome di Dusan Vlahovic dalla Juventus, a Parigi circola il nome di Osimhen del Napoli: “Il suo valore è in funzione delle offerte che arriveranno e delle possibilità del PSG in caso di cessione di Mbappé. Se lo vendono per 100 milioni – ha spiegato il giornalista – è difficile che possano prenderlo a 200 milioni. Però poi magari cambia tutto. Per ora è fantamercato. Osimhen interessava prima di Luis Enrique, vediamo se è compatibile con il suo calcio“.

Calciomercato Psg, da Mbappé a Donnarumma

Non solo di Mbappé si è discusso con Grandesso, il quale si è poi soffermato anche su un altro big parecchio chiacchierato.

Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, portiere titolare non solo del Psg ma anche della Nazionale Italiana: “La situazione è semplice. I media francesi hanno iniziato una campagna contro di lui dopo l’eliminazione in Champions League, c’era il dualismo con Navas e l’Equipe era allineata su Navas. Quello che è successo ieri va letta in questa funzione. Il gioco con i piedi di Donnarumma è più preciso di tutti gli altri portieri europei, è un dato statistico. E’ un dibattito aperto e traviato in Francia, è nel mezzo di un processo mediatico a lui sfavorevole”.