Al PSG la rivoluzione è totale: ora anche Donnarumma rischia

L’arrivo di Luis Enrique al PSG può cambiare tutto anche in porta, dove addirittura Donnarumma può tornare in bilico: gli scenari clamorosi

In questa finestra di mercato il PSG non è ancora entrato in maniera prepotente, anche perché tra le necessità principali c’è quella di cedere. È andato via Messi, è scoppiata – di nuovo – la bomba Mbappe con un Neymar sempre ai box per infortunio. I parigini cercano soprattutto una punta e in queste ore si è tornato a parlare anche di Dusan Vlahovic. Il nuovo allenatore Luis Enrique sta valutando la rosa, ha cominciato gli allenamenti in questo ritiro estivo. Tra le riflessioni c’è anche quella che riguarda la porta, se vogliamo un po’ a sorpresa.

Di sicuro, oltre a Donnarumma, il PSG ha bisogno di un altro estremo difensore affidabile. Al momento dietro l’azzurro non c’è nessuno. Keylor Navas è rientrato dal prestito al Nottingham Forest ma partirà nuovamente, con gli inglesi che vorrebbero riprenderlo. Secondo ‘Footmercato.net’, però, Luis Enrique sta valutando anche la posizione dello stesso Donnarumma e la gerarchia dei portieri in generale. Questo perché lui preferisce giocatori bravi con i piedi, a partecipare all’azione. Caratteristiche un po’ più lontane da quelle dell’ex Milan. Per questo i francesi ora cercano delle alternative come De Gea – attualmente svincolato – Kepa del Chelsea o Hugo Lloris che in Francia hanno accostato con forza anche all’Inter. E proprio col veterano del Tottenham Campos avrebbe avviato dei contatti.

Luis Enrique vuole un portiere più adatto a lui: gli scenari per Donnarumma

Un portiere di grande livello sarebbe scomodissimo per Donnarumma, che rischierebbe di finire addirittura in panchina se più adatto al gioco di Luis Enrique. E allora si aprirebbero nuovi scenari anche per lui, ad esempio un ritorno in Italia. La Juventus non lo ha sostanzialmente mai dimenticato e anche in casa bianconera la situazione portieri necessita di una rinfrescata. Szczesny è all’ultima estate in cui il suo cartellino è monetizzabile, con diversi estimatori in Premier League.

Questo sarebbe ovviamente il presupposto principale, la partenza del polacco. Ma, come detto, il PSG ha messo gli occhi su Dusan Vlahovic e magari nei discorsi per il serbo Giuntoli e Manna potrebbero anche sondare l’eventuale richiesta per Donnarumma. I costi in ogni caso sarebbero molto alti: non meno di 50 milioni verosimilmente per il cartellino, senza contare l’ingaggio che ora si aggira sui 7 milioni di base fissa a cui aggiungere vari bonus importanti. Una spesa, considerando ingaggio quinquennale e cartellino, che potrebbe arrivare a sfiorare i 100 milioni complessivi. Di certo servirebbe uno sforzo dal calciatore e una formula favorevole dal PSG, anche in un eventuale incastro con Vlahovic. In Italia probabilmente nessuno potrebbe permetterselo. E allora si aprirebbero scenari all’estero, magari l’ennesima offerta araba. Oppure dalla Premier League, il Chelsea o l’Arsenal che non hanno big assoluti tra i pali, ma anche il Bayern Monaco visto che Neuer e Sommer (nel mirino dell’Inter) a breve supereranno quota 73 anni in due.